Одинец об обращении горсобрания Котла-Ярве в Госсуд: цинично вселять в людей ложную надежду

Председатель горсобрания Кохтла-Ярве и социал-демократ Эдуард Одинец, не поддержавший обращения на сессии, считает, что хотя лишение граждан третьих стран и лиц с неопределенным гражданством права голоса на местных выборах было конституционно сомнительным и политически неправильным, обращение в Госсуд не является ни реалистичным, ни конструктивным шагом.

«Я с самого начала выступал против лишения права голоса. В своей речи «Кого мы оставляем позади?» На общем собрании партии я сказал: если мы отнимем у них голоса, мы накажем костяк нашего собственного сообщества. И я не изменил своей позиции», — заявил Одинец. По словам Одинца, нынешняя инициатива обратиться в Госсуд связана уже не с защитой права голоса, а с предвыборной политической кампанией.

«Цинично вселять в людей ложную надежду, будто Госсуд отменит поправку к конституции — этого просто не произойдет», — сказал Одинец. «Поправка к конституции принята и юридически верна. Нам это решение не нравится, но его не отменить. Этот поезд ушел».

По словам Одинца, обращение в Госсуд ничего не решит, а только вызовет разочарование у людей и усилит отчуждение. «Если мы сознательно дадим надежду, которая точно не сбудется, то мы не поможем тем, у кого отняли права, — мы играем с их чувствами. Особенно перед выборами», — добавил он.

По словам председателя городского собрания Кохтла-Ярве, самоуправления Ида-Вирумаа должны обратиться к перспективным и работоспособным решениям. «Мы можем поддержать преподавание эстонского языка, помочь распространить информацию о подаче заявлений на гражданство и изучении языка, организовать информационную работу. Это ответственный путь вперед», — подчеркнул он. «Обращение в Госсуд — это жест, символ. Но не решение. Это как положить письмо в бутылку и бросить ее в бурное море — может показаться утешительным, но никого не спасет», — добавил Одинец.