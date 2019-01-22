ИСТОРИЯ: Как 100 лет назад освобождали Йыхви

К январю 1919 года обстановка на всех фронтах Освободительной войны стала критической, поскольку плохо вооруженная и недоукомплектованная Народная армия была не в состоянии остановить наступление Красной армии на западном направлении.

Военное счастье повернулось лицом

Тем не менее эстонские войска благодаря прибытию вспомогательных подразделений, напряженной деятельности в тылу, повышению боевой морали и падению популярности коммунистов вследствие их страшных деяний смогли найти новые силы для того, чтобы не только остановить, но и отогнать наступавшую Красную армию.

Главные ресурсы направили в начале наступления на наиболее критический Вируский фронт, чтобы сохранить контроль эстонцев над столицей, и за несколько дней эстонской армией вновь были взяты: 6 января - Аэгвийду, 9 января - Тапа и 12 января - Раквере. Следующей задачей считали освобождение важного транспортного узла Йыхви, что открыло бы путь к Нарве.

Пехотный полк в Освободительной войне на нарвской линии в деревне Ирвоси на берегу озера Глубокое. ФОТО: архив

Главнокомандующий Лайдонер доверил оборону Вируского фронта действовавшей под командованием генерал-майора Александера Тыниссона Эстонской 1-й дивизии, которой противостояла 6-я дивизия Красной армии. В начале января эстонские вооруженные силы насчитывали около 4800 человек, 21 артиллерийское орудие, 147 пулеметов, а также один узкоколейный и три ширококолейных бронепоезда, но эти цифры росли благодаря вспомогательным подразделениям и добавлению новых солдат.

В противостоящей эстонцам Красной армии в тот период насчитывалось 6200-6500 человек, в том числе эстонские красные части и, по разным сведениям, татары и китайцы. Впрочем, участие китайцев в этих боях является, скорее, слухом. Важно отметить, что в действительных столкновениях участвовали меньшие, чем упоминалось выше, подразделения, поскольку ни Эстонская армия, ни Красная армия не располагали здесь сводными армиями в тысячи и десятки тысяч солдат, как было в мировую войну или на других фронтах гражданской войны в России. Эстонским войскам постоянно приходилось сражаться в Освободительной войне с превосходящими силами противника, что, бесспорно, подтверждает, чего стоит эстонский солдат на поле боя.

Наступление на Вируском фронте

Для освобождения восточной части Вирумаа подразделения действующей на данном участке фронта 1-й дивизии разделили надвое. Вдоль северного побережья на восток двигались 1-й пехотный полк и 4-й пехотный полк вместе с образованной на базе спортобщества "Калев" Дружиной калевцев, руководимой Леопольдом Тынсоном. Следует сказать, что упомянутый выше и руководимый полковником Александером Сейманом 4-й пехотный полк является предшественником нынешнего Вируского батальона.

По алутагузеским лесам вперед продвигались 5-й пехотный полк под командованием подполковника Николая Реэка, сформированный из прибалтийских немцев Балтийский батальон и 1-й кавалерийский полк, которые должны были с юга подойти к Йыхви через Тудулинна и Авинурме. К тому времени Красная армия понесла значительные потери в личном составе и вооружении, ее лучшие подразделения были разбиты, и к тому же инициатива на фронте полностью перешла в руки вооруженных сил Эстонии.