ИСТОРИЯ: Как 100 лет назад освобождали Йыхви

В ходе Освободительной войны 100 лет назад Йыхви был освобожден без крупных боев, однако этому предшествовали жаркие события в Пагари, деревне Ярве и Сомпа.
К январю 1919 года обстановка на всех фронтах Освободительной войны стала критической, поскольку плохо вооруженная и недоукомплектованная Народная армия была не в состоянии остановить наступление Красной армии на западном направлении.
Военное счастье повернулось лицом
Тем не менее эстонские войска благодаря прибытию вспомогательных подразделений, напряженной деятельности в тылу, повышению боевой морали и падению популярности коммунистов вследствие их страшных деяний смогли найти новые силы для того, чтобы не только остановить, но и отогнать наступавшую Красную армию.
Главные ресурсы направили в начале наступления на наиболее критический Вируский фронт, чтобы сохранить контроль эстонцев над столицей, и за несколько дней эстонской армией вновь были взяты: 6 января - Аэгвийду, 9 января - Тапа и 12 января - Раквере. Следующей задачей считали освобождение важного транспортного узла Йыхви, что открыло бы путь к Нарве.
Главнокомандующий Лайдонер доверил оборону Вируского фронта действовавшей под командованием генерал-майора Александера Тыниссона Эстонской 1-й дивизии, которой противостояла 6-я дивизия Красной армии. В начале января эстонские вооруженные силы насчитывали около 4800 человек, 21 артиллерийское орудие, 147 пулеметов, а также один узкоколейный и три ширококолейных бронепоезда, но эти цифры росли благодаря вспомогательным подразделениям и добавлению новых солдат.
В противостоящей эстонцам Красной армии в тот период насчитывалось 6200-6500 человек, в том числе эстонские красные части и, по разным сведениям, татары и китайцы. Впрочем, участие китайцев в этих боях является, скорее, слухом. Важно отметить, что в действительных столкновениях участвовали меньшие, чем упоминалось выше, подразделения, поскольку ни Эстонская армия, ни Красная армия не располагали здесь сводными армиями в тысячи и десятки тысяч солдат, как было в мировую войну или на других фронтах гражданской войны в России. Эстонским войскам постоянно приходилось сражаться в Освободительной войне с превосходящими силами противника, что, бесспорно, подтверждает, чего стоит эстонский солдат на поле боя.
Наступление на Вируском фронте
Для освобождения восточной части Вирумаа подразделения действующей на данном участке фронта 1-й дивизии разделили надвое. Вдоль северного побережья на восток двигались 1-й пехотный полк и 4-й пехотный полк вместе с образованной на базе спортобщества "Калев" Дружиной калевцев, руководимой Леопольдом Тынсоном. Следует сказать, что упомянутый выше и руководимый полковником Александером Сейманом 4-й пехотный полк является предшественником нынешнего Вируского батальона.
По алутагузеским лесам вперед продвигались 5-й пехотный полк под командованием подполковника Николая Реэка, сформированный из прибалтийских немцев Балтийский батальон и 1-й кавалерийский полк, которые должны были с юга подойти к Йыхви через Тудулинна и Авинурме. К тому времени Красная армия понесла значительные потери в личном составе и вооружении, ее лучшие подразделения были разбиты, и к тому же инициатива на фронте полностью перешла в руки вооруженных сил Эстонии.
Борьбу на Вируском фронте поддерживали также десантные подразделения военно-морских сил Эстонии под командованием адмирала Питки, высадившие десанты в заливе Локса и под Кунда, а также с моря обстреливавшие тылы красных в Азери, Пуртсе и других местах северного побережья. Благодаря военно-морским силам Эстонии состоялся также легендарный Утриаский десант, решивший судьбу Нарвы. Кроме того, эстонский эсминец "Леннук" взял в плен буксирное судно красных вместе с комиссаром Нарва-Йыэсуу, экипаж которого сам и привел его к "Леннуку", ошибочно приняв за свое судно.
Йыхвиская операция пришлась на 16 января 1919 года и была связана с тремя ключевыми боями - в деревне Ярве, на мызе Пагари и под деревнями Сомпа и Рутику, - позволившими эстонским войскам занять поселок Йыхви утром следующего дня и пойти дальше на Нарву. Поскольку до Йыхви войска встречали лишь слабое сопротивление, то яростное сопротивление большевиков при взятии Йыхви стало для Народной армии неожиданным.
Кровопролитный бой в деревне Ярве
Утром в день сражения мело и было около пяти градусов мороза. Занять деревню Ярве отправили около 120 бойцов из Дружины калевцев, еще одна группа (около 30 человек) должна была пройти через мызу Сака в сторону Тойла, остальные бойцы оставались в резерве. По данным разведки, в деревне Ярве находился обоз противника с боеприпасами и отряд из 400-500 матросов, которые накануне ночью якобы сильно загуляли.
К полудню калевцы оставили свое тяжелое вооружение у ярвеской корчмы, и отряд примерно из 60 бойцов направился без артиллерийской поддержки пешком в сторону деревни. Часть бойцов попытались под прикрытием леса окружить деревню с севера, а большая часть отряда пошла в деревню напрямую по шоссе. Благодаря эффекту неожиданности западная часть деревни Ярве была быстро занята калевцами, однако после шести-семи хуторов пыл атаки поутих, бойцы прыгнули в канаву и началась активная перестрелка. Часть еще спавших красноармейцев оказались в ходе стремительного нападения за спиной калевцев и, выскочив из окон и дверей в кусты, они оказали сопротивление.
У расположенного на хуторе Кангру большевистского штаба командиры противника сумели угрожая оружием остановить отступление красноармейцев, и калевцы начали нести большие потери. Большую отвагу проявил под деревней Ярве будущий премьер-министр Эстонской Республики Отто Тииф, командовавший тогда 2-й ротой калевцев. С наступлением сумерек эстонские подразделения были вынуждены отступить от деревни к корчме, оставив убитых и раненых, которых, по воспоминаниям местных жителей, добили штыками и выстрелами из ружей. Провалилась также попытка захватить мызу Сака, поскольку ровная местность и сплошной пулеметный огонь из окна расположенной поблизости мельницы сделали наступление невозможным. В боях в Ярве и на мызе Сака калевцы потеряли 10 человек убитыми и 11 ранеными.
Решающий бой в Пагари
Судьбу Йыхви решило столкновение на мызе Пагари, где ключевую роль сыграли Балтийский батальон и 5-й пехотный полк, поскольку кавалеристы участвовали в бое всего с одним орудием. Мызу Пагари защищали около двухсот человек, в распоряжении же подполковника Реэка было около 450 бойцов, а у прибалтийских немцев - около 600.
Для начала 1-я кавалерийская группа прибалтийских немцев вместе с отделением пулеметчиков отрезали врагу путь отступления в деревне Йыэтагузе, уплотнили также кольцо окружения в направлении деревни Атсалама и приготовили пехотные цепи. Основной удар планировали нанести с востока со стороны деревни Таракузе. Со стороны Кахула на помощь наступавшим прислали одну роту 5-го пехотного полка, части которой нечаянно обстреляли в Йыэтагузе прибалтийских немцев. К счастью, в ходе путаницы потеряли только одну лошадь.
Наступление на мызу началось с артобстрела, который вели из Таракузе в непосредственной близости от хутора Куке и из деревни Выйде. Затем в строну мызы побежали бойцы 5-го пехотного полка и - с небольшой задержкой - прибалтийские немцы. Поскольку артиллерийский огонь был точным и вывел из строя много пулеметов красноармейцев, а многие из оборонявшихся к тому же укрывались от огня, то события развивались стремительно. После короткого обмена огнем с противником балтийские немцы и 5-й пехотный полк захватили центр мызы, потеряв при этом только одного человека раненым. У противника в плен взяли 40-50 человек вместе с начальником обоза, однако примерно сотне удалось благодаря прорехе в кольце окружения вырваться и уйти к своим.
Трофеи оказались богатыми: множество тулупов и сапог, обозная казна с 42000 рублей, оружие, средства связи, пять возов с провиантом и полный горячей еды котел полевой кухни. Падение Пагари означало, что, несмотря на успешно отбитую атаку в деревне Ярве, противник оказался под угрозой попадания в "мешок", поэтому ему следовало начать спешное отступление и оставить Йыхви.
Небольшие стычки происходили 16 января в деревнях Рутику и Сомпа. Деревню Рутику брали две роты 5-го пехотного полка и поначалу несколько их атак были отбиты оружейным огнем противника. Большевики оставили Рутику во второй половине дня после прибытия артиллерийской батареи эстонцев, накрывшей деревню точным орудийным огнем.
Отступление большевиков
Взятию Сомпа пытался помешать находившийся там 1-й эстонский красный бронепоезд, обстреливавший расположенные в деревне Кохтла эстонские воинские подразделения и пытавшийся отправить десант из пары десятков человек, чтобы выбить эстонские подразделения из деревни. Поскольку в Кохтла стояла также батарея эстонцев, то произошла орудийная дуэль, в которой противник стремился нанести как можно больший ущерб и вызвать замешательство в эстонских подразделениях, а эстонская батарея пыталась расстрелять бронепоезд и взорвать пути, чтобы захватить поезд. Сделать это все же не удалось, и под плотным огнем большевики были вынуждены отступить к Йыхви, а дальше в направлении Вайвара.
Первой вошедшей в Йыхви в ночь на 17 января эстонской воинской частью стала 2-я рота 5-го пехотного полка под командованием лейтенанта Юри Юрветсона, а к полудню населенный пункт находился уже под уверенным контролем народного войска. Последнюю линию обороны перед Нарвой большевики попытались организовать в окрестностях Синимяэ в Вайвара, но поскольку оборудованная там во время Первой мировой войны линия окопов устарела и была завалена снегом, то среди красноармейцев царило большое замешательство, и эстонские войска быстро прорвали ее на следующий же день. Последовавший затем Утриаский десант позволил сохранить хороший темп атаки и посеять еще больший хаос в рядах противника. Взятие Нарвы 19 января означало, что северная часть Эстонии была освобождена от вражеских войск. Однако впереди ждал целый год яростных сражений на южном фронте, под Нарвой и в Латвии с ландесвером прибалтийских немцев.
(С сокращениями: Яак Веске - "Бои за освобождение Йыхви в Эстонской Освободительной войне в январе 1919 года". Тартуский университет, 2017)
Наступательные бои в Вирумаа
* 7 января 1919 года эстонские войска начали общее наступление на Вируском фронте.
* 11 января на Вируском фронте освободили Кунда, 12 января - Раквере.
* 16 января эстонские войска заняли Васкнарву и Йыхви, 17 января подошли к железнодорожной станции Вайвара.
* 17-18 января на Вируском фронте высадился Утриаский десант и 18 января произошло Лаагнаское сражение; освобождены были Мерикюла, Нарва-Йыэсуу и Рийгикюла. 19 января на Вируском фронте финские добровольцы отвоевали Нарву.
Источник: "Vikipeedia"