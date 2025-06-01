Правила поведения на пляже, которые должен знать каждый

В прошлом купальном сезоне береговая охрана G4S помогла урегулировать по всей Эстонии около 7200 случаев нарушения общественного порядка. Основные проблемы были связаны с домашними животными и стеклотарой. Наибольшую обеспокоенность вызывали случаи, когда на пляже терялись дети. В прошлом году спасатели на пляже помогли 44 детям найти родителей.

Также в прошлом сезоне едва не утонули девять человек, но всех удалось спасти благодаря оперативным действиям спасателей.

В связи с началом купального сезона напоминаем значения флагов.

КРАСНЫЙ - температура воды ниже 16 градусов – для среднестатистического человека вода холодная. Также возможны сильный ветер, высокие волны или прочая подобная опасность. Находиться в воде не рекомендуется, поскольку это опасно.

ЖЕЛТЫЙ - температура воды достигает 16–18 градусов. Также возможны сильный ветер, высокие волны или прочая подобная опасность. Долго находиться в воде не рекомендуется никому, но особенно опасным это может быть для детей и людей со слабым здоровьем.

ЗЕЛЕНЫЙ - температура воды выше 18 градусов. Волны на море слабые, все погодные условия подходят для безопасного плавания. Находиться в воде безопасно для всех.

ФИОЛЕТОВЫЙ - в воде обнаружено загрязнение, которое в данный момент анализируется или подтверждено анализами и Департамент здоровья признал его опасным. Плавать в такой воде не рекомендуется.

Береговая охрана приводит самую свежую информацию об условиях на пляже несколько раз в день рядом со своими штабами. Посетители пляжа получают данные о температуре воздуха и воды, УФ-индексе и сигнальном флаге.

Спасатели напоминают, что если на пляже существует опасность, о которой береговая охрана сообщила отдыхающим, ответственность за то, учитывается ли эта опасность, лежит прежде всего на самих взрослых, а в случае детей - на их родителях.