Не пропустите! Начинается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

В феврале начнут свое обучение 1104 человека, откроется 69 курсов. Половина курсов будут проходить в Ида-Вирумаа, остальные - в Таллинне, также две группы откроются как в Тарту, так и в Пярну.

Фонд интеграции предлагает возможности для обучения эстонскому языку на уровнях A1, A2, B1, B2, C1. Регистрация на курсы проходит два раза в год - в январе и в августе. Для регистрации необходимо заполнить анкету, также рекомендуем заранее пройти тест на знание эстонского языка ЗДЕСЬ, чтобы вы смогли заранее выбрать подходящий для вас курс.

Помимо курсов, знание эстонского языка можно усовершенствовать также на наших языковых кафе и в клубах. Различные возможности для изучения эстонского языка предлагает также Эстонская касса по безработице, а также программа адаптации, финансируемая Министерством внутренних дел.