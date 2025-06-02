Центристы предлагают сделать День защиты детей государственным праздником и выходным днем

По словам заместителя председателя фракции Центристской партии Вадима Белобровцева, наличие дополнительного выходного дня способствует укреплению отношений внутри семьи и семейных ценностей.

«Это, в свою очередь, может положительно повлиять и на демографическую ситуацию в Эстонии. Демографический кризис у нас в стране продолжается уже несколько лет: в прошлом году родилось рекордно мало детей - всего 9646, что на 1075 меньше, чем в 2023 году. Изменение закона даст семьям возможность проводить этот день вместе», - отметил Вадим Белобровцев.

По словам депутата от Центристской партии, в апреле прошлого года 36 организаций, выступающих за права и благополучие детей, обратились в Рийгикогу с предложением переименовать День защиты детей в День детей и сделать его государственным праздником и выходным. «Центристская партия поддерживает это предложение, - сказал Белобровцев. - Я еще в 2020 году, будучи вице-мэром Таллинна, предлагал объявить 1 июня государственным праздником. Тогда правительство решило, что будет достаточно, если 1 июня будет внесено в перечень государственных знаменательных дат. Я рад, что теперь 36 организаций поддержали инициативу сделать День детей государственным праздником и выходным».