Репинский выставил на продажу "удобный для любви" автомобиль

Во вторник утром Репинский переполошил социальные сети, опубликовав сообщение, что поскольку в Таллинн ездит теперь нечасто, а по Йыхви разъезжает в основном на велосипеде, то собирается продать за 25000 евро свой внедорожник.

Особенно удобен для любви

Оживление вызвала прежде всего презентация машины: "Когда я покупал себе "Audi Q7", то еще не знал, что эта машина станет моим вторым домом. Чего только я не пережил в "Audi Q7". Много путешествий, любви (для нее этот автомобиль особенно удобен) и хороших эмоций было в избытке". Речь идет также о свадебном автомобиле Мартина Репинского и Сирет Котка-Репинский.

Хотя Репинский говорит, будто купил себе этот автомобиль, точнее было бы все же сказать, что речь идет о внедорожнике, который ему помогли приобрести налогоплательщики посредством парламентских компенсаций расходов. В сентябре 2015 года, через несколько месяцев после того, как Репинский прошел в Рийгикогу, он удостоился внимания общественности своим роскошным автомобилем и тем, что сумел в течение первых трех месяцев одним из немногих парламентариев израсходовать всю предусмотренную ставку компенсации расходов - 3368 евро, большая часть которой и тратилась на лизинговые платежи за приобретенный автомобиль.

Репинский признался "Северному побережью", что когда баллотировался в Рийгикогу, то давал обещания как избирателям, так и помогавшим ему людям. "Однако дал одно обещание и себе, чтобы лучше стимулировать себя во время предвыборной кампании. Я пообещал себе, что если пройду в Рийгикогу, то куплю себе "Audi Q7", что и сделал, - сказал он, отметив, что ему этот автомобиль нравится. - Я не буду говорить, что для депутатской работы мне непременно нужен такой автомобиль. Правда, он безопасный и удобный, а для меня это важно, поскольку я проезжаю в год 100000 километров".

Теперь в данном через три с половиной года объявлении о продаже Репинский утверждает, что этот автомобиль 2012 года выпуска более чем за шесть лет проехал всего 198000 километров.

По оценке Репинского, в случае этого автомобиля общая сумма лизинговых платежей, уплаченных за счет компенсаций расходов члена Рийгикогу, может составлять 7000-8000 евро. Он подтвердил, что поначалу представлял для компенсации в канцелярию Рийгикогу лизинговые счета каждый месяц, а потом лишь пару раз в год.

Сознательная игра на эмоциях

На вопрос, что он подразумевал под тем, что этот автомобиль особенно удобен для любви, Репинский ответил, что объявления о продаже должны вызывать эмоции. "Поэтому я и вписал такую вещь. Пусть каждый думает так, как хочет и понимает. Это ведь вещь, которую можно толковать и так и этак".