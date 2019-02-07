Репинский выставил на продажу "удобный для любви" автомобиль

Йыхвиский волостной старейшина Мартин Репинский продает приобретенный им в бытность членом Рийгикогу внедорожник класса люкс "Audi Q7", который сам он презентует как особенно удобный для любви автомобиль.
Во вторник утром Репинский переполошил социальные сети, опубликовав сообщение, что поскольку в Таллинн ездит теперь нечасто, а по Йыхви разъезжает в основном на велосипеде, то собирается продать за 25000 евро свой внедорожник.
Особенно удобен для любви
Оживление вызвала прежде всего презентация машины: "Когда я покупал себе "Audi Q7", то еще не знал, что эта машина станет моим вторым домом. Чего только я не пережил в "Audi Q7". Много путешествий, любви (для нее этот автомобиль особенно удобен) и хороших эмоций было в избытке". Речь идет также о свадебном автомобиле Мартина Репинского и Сирет Котка-Репинский.
Хотя Репинский говорит, будто купил себе этот автомобиль, точнее было бы все же сказать, что речь идет о внедорожнике, который ему помогли приобрести налогоплательщики посредством парламентских компенсаций расходов. В сентябре 2015 года, через несколько месяцев после того, как Репинский прошел в Рийгикогу, он удостоился внимания общественности своим роскошным автомобилем и тем, что сумел в течение первых трех месяцев одним из немногих парламентариев израсходовать всю предусмотренную ставку компенсации расходов - 3368 евро, большая часть которой и тратилась на лизинговые платежи за приобретенный автомобиль.
Репинский признался "Северному побережью", что когда баллотировался в Рийгикогу, то давал обещания как избирателям, так и помогавшим ему людям. "Однако дал одно обещание и себе, чтобы лучше стимулировать себя во время предвыборной кампании. Я пообещал себе, что если пройду в Рийгикогу, то куплю себе "Audi Q7", что и сделал, - сказал он, отметив, что ему этот автомобиль нравится. - Я не буду говорить, что для депутатской работы мне непременно нужен такой автомобиль. Правда, он безопасный и удобный, а для меня это важно, поскольку я проезжаю в год 100000 километров".
Теперь в данном через три с половиной года объявлении о продаже Репинский утверждает, что этот автомобиль 2012 года выпуска более чем за шесть лет проехал всего 198000 километров.
По оценке Репинского, в случае этого автомобиля общая сумма лизинговых платежей, уплаченных за счет компенсаций расходов члена Рийгикогу, может составлять 7000-8000 евро. Он подтвердил, что поначалу представлял для компенсации в канцелярию Рийгикогу лизинговые счета каждый месяц, а потом лишь пару раз в год.
Сознательная игра на эмоциях
На вопрос, что он подразумевал под тем, что этот автомобиль особенно удобен для любви, Репинский ответил, что объявления о продаже должны вызывать эмоции. "Поэтому я и вписал такую вещь. Пусть каждый думает так, как хочет и понимает. Это ведь вещь, которую можно толковать и так и этак".
Он сказал, что за первые два дня автомобиль продать еще не удалось, но интерес проявляли. Хотя Репинский утверждает, что по Йыхви ездит теперь на велосипеде, его чаще видят передвигающимся на "Škoda" волостного управления. "Да, езжу на этой машине, но когда погодные условия позволяют, то езжу на велосипеде, который стоит у меня в волостном управлении", - сказал он, отметив, что для посещения принадлежащей ему козьей фермы Конью у него имеются рабочие автомобили.