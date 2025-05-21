Доверчивая женщина поверила в наличие у нее долга и лишилась крупной суммы

Новой жертвой изобретательных мошенников стала пожилая дама, встревоженная сообщением о наличии у нее долга и необходимости его ликвидировать. Но ликвидировали только четырехзначную сумму денег на ее счету.
Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 59-летней женщине 19 мая позвонили неизвестные люди, сообщив, что у нее якобы имеется задолженность, для оплаты которой необходимо ввести PIN1 от Smart-ID. Затем ей же позвонили как бы из "Swedbank" и из полиции: следуя полученным по телефону инструкциям, доверчивая женщина поместила свою банковскую карту в посылочный автомат.
Позже она обнаружила, что с ее банковского счета сняли 5075 евро.
Точные обстоятельства случившегося полиция выясняет в рамках уголовного производства. Дело заведено по статье о компьютерном мошенничестве.