Доверчивая женщина поверила в наличие у нее долга и лишилась крупной суммы

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, 59-летней женщине 19 мая позвонили неизвестные люди, сообщив, что у нее якобы имеется задолженность, для оплаты которой необходимо ввести PIN1 от Smart-ID. Затем ей же позвонили как бы из "Swedbank" и из полиции: следуя полученным по телефону инструкциям, доверчивая женщина поместила свою банковскую карту в посылочный автомат.