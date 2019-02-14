Центристская партия блокировала создание эстоноязычной гимназии

Премьер-министр Юри Ратас сообщил в среду на инфочасе в Рийгикогу, что в Кохтла-Ярвеской госгимназии наряду с обучением на эстонском языке должно быть обеспечено частичное обучение и на русском языке. Создать в Кохтла-Ярве полностью эстоноязычную гимназию, по его словам, сложно, если не невозможно.

Останется 60/40

- 1 сентября 2019 года в Кохтла-Ярве начнет работу госгимназия. И всем детям, которые способны учиться на эстонском языке, надо обеспечить стопроцентное обучение на эстонском языке. Для тех детей, которые еще не способны, обучение будет 60/40, как и предусматривает наш Закон об основной школе и гимназии, - ответил Ратас на вопрос члена Рийгикогу, реформистки и выпускницы Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве Марис Лаури.

Лаури отметила, что местные люди в связи с запутанной ситуацией сильно обеспокоены, ведь им обещали встречу с представителями министерства, но ее отложили.

- Это значит, что люди обеспокоены всерьез. Если вы следили сегодня за медиа, то отправлено было открытое письмо на эту тему. Люди хотят ответа. Приближается март, дети должны выбирать школу. Теперь они узнают, что эстоноязычной гимназии не будет и они должны пойти учиться в другое место. Таково ваше сообщение? - спросила Лаури.

Ратас не считает возможным оставить гимназию полностью эстоноязычной. "Я думаю, что вы и сами понимаете - даже за 18-19 дней до выборов, - что очень сложно, если не невозможно автоматически сделать гимназию с 1 сентября на сто процентов эстоноязычной. Мы знаем, что там имелись проблемы со школьным руководителем; мы знаем, что там нужно укомплектовать учительский состав, укомплектовать также учебные материалы. Разумеется, эта школа будет на сто процентов эстоноязычной, но если будут такие дети, которые не в состоянии сегодня учиться на сто процентов на эстонском языке, то мы должны исходить из Закона об основной школе и гимназии, в котором говорится о пропорции 60/40. Направление, к которому мы должны идти с этой школой, - это в любом случае наилучшее обучение эстонскому языку и обучение на эстонском языке", - отметил премьер-министр.

Обращение выпускников и родителей

В среду выпускники и родители учеников Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве составили обращение, в котором выразили желание скорее достичь ясности относительно учебного языка в гимназии. Выдвинули требование, чтобы в этой гимназии было введено стопроцентно эстоноязычное обучение. Нынче Министерство образования и науки обещало это, однако позже стало колебаться - и до сего дня четкого ответа об учебном языке не дано. Обращение подписали в среду утром 208 человек.