Центристская партия блокировала создание эстоноязычной гимназии
Центристская партия во главе с премьер-министром Юри Ратасом и министром образования и науки Майлис Репс сообщила вчера, что в Кохтла-Ярве полностью эстоноязычной гимназии не будет, хотя министерство еще несколько недель назад обещало это.
Премьер-министр Юри Ратас сообщил в среду на инфочасе в Рийгикогу, что в Кохтла-Ярвеской госгимназии наряду с обучением на эстонском языке должно быть обеспечено частичное обучение и на русском языке. Создать в Кохтла-Ярве полностью эстоноязычную гимназию, по его словам, сложно, если не невозможно.
Останется 60/40
- 1 сентября 2019 года в Кохтла-Ярве начнет работу госгимназия. И всем детям, которые способны учиться на эстонском языке, надо обеспечить стопроцентное обучение на эстонском языке. Для тех детей, которые еще не способны, обучение будет 60/40, как и предусматривает наш Закон об основной школе и гимназии, - ответил Ратас на вопрос члена Рийгикогу, реформистки и выпускницы Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве Марис Лаури.
Лаури отметила, что местные люди в связи с запутанной ситуацией сильно обеспокоены, ведь им обещали встречу с представителями министерства, но ее отложили.
- Это значит, что люди обеспокоены всерьез. Если вы следили сегодня за медиа, то отправлено было открытое письмо на эту тему. Люди хотят ответа. Приближается март, дети должны выбирать школу. Теперь они узнают, что эстоноязычной гимназии не будет и они должны пойти учиться в другое место. Таково ваше сообщение? - спросила Лаури.
Ратас не считает возможным оставить гимназию полностью эстоноязычной. "Я думаю, что вы и сами понимаете - даже за 18-19 дней до выборов, - что очень сложно, если не невозможно автоматически сделать гимназию с 1 сентября на сто процентов эстоноязычной. Мы знаем, что там имелись проблемы со школьным руководителем; мы знаем, что там нужно укомплектовать учительский состав, укомплектовать также учебные материалы. Разумеется, эта школа будет на сто процентов эстоноязычной, но если будут такие дети, которые не в состоянии сегодня учиться на сто процентов на эстонском языке, то мы должны исходить из Закона об основной школе и гимназии, в котором говорится о пропорции 60/40. Направление, к которому мы должны идти с этой школой, - это в любом случае наилучшее обучение эстонскому языку и обучение на эстонском языке", - отметил премьер-министр.
Обращение выпускников и родителей
В среду выпускники и родители учеников Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве составили обращение, в котором выразили желание скорее достичь ясности относительно учебного языка в гимназии. Выдвинули требование, чтобы в этой гимназии было введено стопроцентно эстоноязычное обучение. Нынче Министерство образования и науки обещало это, однако позже стало колебаться - и до сего дня четкого ответа об учебном языке не дано. Обращение подписали в среду утром 208 человек.
Подписавшие обращение желают от министерства, чтобы в срочном порядке утверждены были стопроцентно эстоноязычные учебные программы и чтобы министерство разъяснило ученикам и их родителям из русскоязычной общины Кохтла-Ярве, как будет обеспечиваться качественное гимназическое образование на госязыке для той молодежи, у которой знание языка недостаточное. Желают также, чтобы обеспечено было необходимое финансирование для дополнительного обучения эстонскому языку и интегрированного предметного и языкового обучения русскоязычных учащихся и чтобы министерство организовало дополнительное обучение для тех учителей, уровень языка или методические навыки которых не позволяют сразу приступить к преподаванию в новой госгимназии.
Завотделом школьной сети Министерства образования и науки Райво Труммал подтвердил в конце января этого года, что в новой госгимназии учебная программа будет полностью эстоноязычной, необходимые уступки будут сделаны только для поступающих в 11-й и 12-й классы русскоязычных учеников.
Подписавшие обращение уверены: чтобы выполнить указанный в преамбуле Конституции Эстонской Республики принцип, в соответствии с которым эстонское государство создано, чтобы обеспечивать сохранность эстонского народа, языка и культуры на протяжении веков, Кохтла-Ярвеская гимназия должна начать работу 1 сентября 2019 года как эстонское по языку и духу учебное заведение.
Репс - об обещаниях министерства
По словам министра образования и науки Майлис Репс, сейчас совершенно ясно, что местная община Ида-Вирумаа в целом не готова к тому, чтобы уже через полгода, с 1 сентября, Кохтла-Ярвеская государственная гимназия начала работу полностью на эстонском языке обучения.
МАЙЛИС РЕПС:
- Должна остаться возможность учиться и по системе 60/40 для тех, кто не готов к учебе полностью
на эстонском языке.
- Это не означает отказ от долгосрочной цели прийти к полностью эстоноязычной гимназии, однако продавливать это любой ценой, опираясь исключительно на лозунги, - безответственно. При открытии школы нужно учитывать готовность всех членов сообщества, - сказала Репс.
По словам министра, в новой Кохтла-Ярвеской государственной гимназии будет стопроцентно эстоноязычная учеба для тех, кто к этому готов. "Однако помимо этого должна остаться возможность учиться и по системе 60/40 для тех, кто не готов к учебе полностью на эстонском языке. Дискуссия вокруг государственной гимназии Кохтла-Ярве, к сожалению, развернулась только вокруг языка обучения, без внимания остался вопрос качества образования в целом, что при создании государственной гимназии, которая будет работать на основе общегосударственного соглашения о качестве, должно быть в приоритете", - добавила министр.
Министр подчеркнула, что в создаваемой государственной гимназии можно будет получить качественное гимназическое образование на эстонском языке и школа станет носителем эстонской культуры во всем регионе. "Не говоря уж о том, что в новой государственной гимназии будет современная учебная среда, разнообразные возможности обучения и взаимодействие, которое поможет достичь целей, стоящих перед образованием. Помимо этого, то, что дети с разным родным языком будут учиться под одной крышей, обязательно пойдет на пользу интеграции".
По словам министра, чтобы укрепить эстоноязычное гимназическое образование и изучение эстонского языка, следует предпринять решительные шаги и уже на уровне дошкольного образования: "Например, мы запустили программу "Эстоноязычный учитель - в каждую группу детского сада с русским языком обучения", чтобы и дети, для которых эстонский язык не является родным, к окончанию детского сада могли общаться на эстонском языке и пойти учиться в эстоноязычную школу".
Против полностью эстоноязычной гимназии до сих пор была также и центристская власть города Кохтла-Ярве.