Чета Репинских опровергает слухи о разводе

"Уважаемые друзья! Политику, к сожалению, приходится терпеть все, в том числе нападки на его семью. Мы счастливы втроем и разводиться мы не планируем, хотя именно об этом сегодня пишет "Kroonika".

Нам очень жаль, что некоторые члены йыхвиской оппозиции и конкуренты заинтересованы в слухах на выборах и распространяют их. Но следует учесть, что в жизни все возвращается бумерангом. Ни одна предвыборная кампания не стоит таких методов", - написал Репинский в "Facebook".

О возможном разводе семьи политиков журнал "Kroonika" написал в своей рубрике "Sahinad" без ссылки на источники. Однако журнал утверждал, что этой темой интересовалось и "Северное побережье".

"Северное побережье" на прошлой неделе действительно спросило как у Мартина Репинского, так и у Сирет-Котка Репинский, соответствуют ли истине слухи о планируемом разводе, и оба ответили отрицательно.

Сирет Котка-Репинский сказала, что до нее тоже дошли эти слухи и, насколько ей известно, распространяет их человек, связанный с местной политикой. "Но я не буду называть его имя. У нас все в порядке, и люди могут своими глазами убедиться в том, что по вечерам я всегда приезжаю в Йыхви и ночую в нашем доме", - сказала она.

Мартин Репинский на прошлой неделе также подтвердил "Северному побережью", что слухи о разводе - это неправда.

- Они не соответствуют истине ни на грамм. Здесь, по городу, тоже ходят всевозможные слухи, но я считаю, что их распускают заинтересованные лица. Считаю, что это связано с выборами.

Однако слухам о разводе предшествовали долгое время распространявшиеся слухи об отношениях на стороне Репинского с заместителем председателя волостного собрания Екатериной Васильевой. Именно по предложению Репинского в прошлом году после властного переворота вторым заместителем председателя в Йыхвиском волостном собрании стала совершенно неизвестная общественности Васильева. В этом году в Йыхвиском волостном собрании вызвало множество споров выделение из бюджета 30000 евро принадлежащему Васильевой НКО "Jõhvi Noorteparlament" - как утверждается, в покрытие расходов на деятельность недавно созданного молодежного собрания.

Екатерина Васильева и Мартин Репинский на прошлогоднем Йыхвиском народном беге. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik