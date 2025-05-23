Депутаты Кохтла-Ярве пожалели денег на Паннъярвеский центр оздоровительного спорта

За заседании 22 мая горсобрание Кохтла-Ярве приняло решение не выделять из городского бюджета деньги на поддержку деятельности Паннъярвеского центра оздоровительного спорта. За финансирование проголосовали 7 депутатов, против - 14.

Ряд депутатов горсобрания высказали мнение, что вместо выделения финансовой поддержки этому центру следовало бы направить предназначенные для этих целей 25000 евро в год на поддержание какого-либо спортивного учреждения, находящегося на территории города Кохтла-Ярве.

Бюджет Паннъярвеского центра оздоровительного спорта состоит из дотаций от местных самоуправлений, прочих дотаций и собственного дохода. Согласно предложению совета и правления этого учреждения, финансовая поддержка от города Кохтла-Ярве необходима для поддержания в порядке сооружений центра и доступности его инфраструктуры для людей, ведущих активный образ жизни. "Северное побережье" писало об этом подробнее в конце 2024 года.

Как отметили в горсобрании Кохтла-Ярве, если бы они приняли положительное решение о софинансировании, то Паннъярвеский центр оздоровительного спорта, в свою очередь, предоставил бы кохтла-ярвеским школам и кружкам по интересам льготы на тренировочные лагеря и организуемые школами мероприятия, привилегии при регистрации на мероприятия и лагеря, организуемые центром для молодежных и спортивных команд, помощь в организации совместных мероприятий, а также льготы на проведение горуправой и подведомственными учреждениями мероприятий.

- Решение большинства депутатов горсобрания Кохтла-Ярве не начинать финансово поддерживать деятельность Паннъярвеского центра оздоровительного спорта досадно, - комментирует председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец решение большинства депутатов. - Положительное решение показало бы способность Кохтла-Ярве к сотрудничеству и желание укрепить партнерские отношения с соседними самоуправлениями, а также больше считаться с интересами жителей региона. Горожане Кохтла-Ярве активно пользуются инфраструктурой Паннъярвеского центра оздоровительного спорта и, исходя из принципа солидарности, было бы разумно, если бы наш город вносил свой вклад в поддержку этого центра.