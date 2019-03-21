Йыхвиская власть продолжает избавляться от неугодных работников

Ингрид Спитц долгие годы руководила работой Йыхвиской центральной библиотеки и до сих пор никаких претензий к ней не было. Также советник Йыхвиского волостного управления по вопросам образования, культуры и социальной работы на этой неделе на заседании комиссии волостного собрания по культуре подтвердила, что библиотека работает очень хорошо. Несмотря на это, волостной старейшина Мартин Репинский хочет избавиться от директора библиотеки.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik