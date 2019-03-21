Йыхвиская власть продолжает избавляться от неугодных работников

На этой неделе в Йыхвиском волостном управлении продолжили изгонять с должностей волостных чиновников и руководителей волостных учреждений: сперва предложение сложить полномочия сделали директору Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц, затем заместителю финансового руководителя волостного управления Эллу Блок.
Эллу Блок согласилась покинуть должность с предложенной ей компенсацией в размере зарплаты за шесть месяцев и вчера занимала свой пост последний день. Блок не пожелала прокомментировать свой уход, подтвердив только, что никаких претензий к ее работе волостные руководители не предъявили.