Чт, 21.03.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

Йыхвиская власть продолжает избавляться от неугодных работников

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Ингрид Спитц долгие годы руководила работой Йыхвиской центральной библиотеки и до сих пор никаких претензий к ней не было. Также советник Йыхвиского волостного управления по вопросам образования, культуры и социальной работы на этой неделе на заседании комиссии волостного собрания по культуре подтвердила, что библиотека работает очень хорошо. Несмотря на это, волостной старейшина Мартин Репинский хочет избавиться от директора библиотеки.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На этой неделе в Йыхвиском волостном управлении продолжили изгонять с должностей волостных чиновников и руководителей волостных учреждений: сперва предложение сложить полномочия сделали директору Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц, затем заместителю финансового руководителя волостного управления Эллу Блок.

Эллу Блок согласилась покинуть должность с предложенной ей компенсацией в размере зарплаты за шесть месяцев и вчера занимала свой пост последний день. Блок не пожелала прокомментировать свой уход, подтвердив только, что никаких претензий к ее работе волостные руководители не предъявили.

Причину не назвали

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