Нарва-Йыэсуу расширяет кладбище в Рийгикюла для нарвитян

Нарвитян хоронят все чаще, и самоуправление соседнего Нарва-Йыэсуу выделило для расширения существующего кладбища десять гектаров муниципальной земли, преимущественно заросшей лесом. Без этого их хоронить уже негде.
Прошлый год был особенно выдающимся по числу похорон на кладбище в Рийгикюла (административная территория в прошлом Вайвараской волости, а теперь объединенного города Нарва-Йыэсуу). Это крупнейшее в регионе кладбище было основано в 1972 году, и хоронят там преимущественно жителей Нарвы.
По статистике учрежденного несколькими самоуправлениями фонда "Вайвараские кладбища", на кладбище в Рийгикюла захоронено по состоянию на 6 мая 37744 человек, могильных участков - 23885.
Если в период 2013-2017 годов число похорон в Рийгикюла колебалось в пределах 732-800 за год, то в 2018-м хоронили 826 раз.
- К сожалению, люди живут меньше, молодых умирало много в прошлом году, - констатировала работница конторы "Вайвараских кладбищ" Анна Тарасова.
Еще один признак возросшей смертности: нарвское городское пособие на погребение в размере 300 евро получил в течение 2018 года 861 человек, а только за первые три месяца 2019-го - 284. По озвученной в феврале оценке нарвского городского врача Андрея Антонова, годовой прирост числа выплат пособий на погребение - 30 процентов.
Без расширения уже никак
Руководитель фонда "Вайвараские кладбища" Анти Каллам рассказал "Северному побережью", что вопрос о расширении кладбища для нарвитян в Рийгикюла был решен в прошлом году, когда горсобрание Нарва-Йыэсуу передало новый участок земли по соседству. Это соответствовало и ранее утвержденной планировке данной территории.
По словам Каллама, кладбище получило в пользование дополнительный участок примерно в 10 гектаров. Для сравнения: все уже действующее кладбище Рийгикюла занимает приблизительно 35 гектаров, которых давно и явно не хватает.
- Проблема становится все острее, и расширение сейчас происходит, скажем так, в последний момент, - оценивает руководитель фонда "Вайвараские кладбища". - Насколько я помню, уже с начала двухтысячных говорили, что хоронить больше негде. Но сейчас уже точно негде.
В настоящее время заказан и выполняется проект развития новой приобретенной территории: где какие дороги понадобятся, где нужно вырубить деревья, где будут участки собственно для захоронений и так далее.
АНТИ КАЛЛАМ:
Уже с начала двухтысячных говорили, что хоронить больше негде.
- Надеемся, что сможем начинать уже в этом году, - оптимистично заявил Каллам, уточнив, что могилы на новой территории будут появляться по мере необходимости. - Больших работ в этом году мы там не планируем, потому что для больших работ нужны деньги, а получить их от местных самоуправлений (учредителей фонда) в середине бюджетного года было бы трудно. Планируем делать маленькие работы за счет нашего текущего финансирования, а работы побольше, например дороги, уже в следующем году.
Согласно договору 2013 года между городом Нарва и фондом "Вайвараские кладбища", Нарва из своего бюджета поддерживает данное учреждение. Так, если в горбюджетах 2014 и 2015 годов предусматривались дотации по 125000 евро, то потом суммы стали расти, достигнув в 2019-м 138110 евро. Ежегодное индексирование производится исходя из статистики роста потребительских цен.
Соседи с пониманием ситуации
Председатель Нарва-Йыэсууского горсобрания Вейкко Лухалайд объяснил "Северному побережью" выделение муниципальной земли для захоронений жителей соседнего самоуправления "тонким процессом", начавшимся уже много лет назад, а не в этом или прошлом году.
- Проблема нехватки мест для захоронений была там все время, и мы договорились давно - еще во времена Вайвараской волости (до административной реформы), что мы выполним там планировку и проведем расширение, - объяснил он.
Лухалайд с пониманием рассудил, что даже если город Нарва начнет планировку своего городского кладбища, как это там планировали в начале текущего десятилетия, то на это уйдет еще много лет. "Поэтому какой-то запас или резерв у нас должен быть".
- Будь у нас с Нарвой холодные отношения - а споры о кладбище у нас раньше действительно были, - тогда ситуация могла бы быть иной. Но с Нарвой сейчас все наладилось и мы хорошо сотрудничаем, - заметил Лухалайд.
В разговоре с корреспондентом он не стал превозносить ценность выделенного под могилы земельного участка. По мнению городского руководителя, иного развития недвижимости рядом с имеющимся кладбищем не представить. Что касается расположенной неподалеку природной зоны отдыха Рийгикюла, то ее отделит от приблизившейся границы кладбища буферная лесная полоса.