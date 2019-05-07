Нарва-Йыэсуу расширяет кладбище в Рийгикюла для нарвитян

Прошлый год был особенно выдающимся по числу похорон на кладбище в Рийгикюла (административная территория в прошлом Вайвараской волости, а теперь объединенного города Нарва-Йыэсуу). Это крупнейшее в регионе кладбище было основано в 1972 году, и хоронят там преимущественно жителей Нарвы.

По статистике учрежденного несколькими самоуправлениями фонда "Вайвараские кладбища", на кладбище в Рийгикюла захоронено по состоянию на 6 мая 37744 человек, могильных участков - 23885.

Если в период 2013-2017 годов число похорон в Рийгикюла колебалось в пределах 732-800 за год, то в 2018-м хоронили 826 раз.

- К сожалению, люди живут меньше, молодых умирало много в прошлом году, - констатировала работница конторы "Вайвараских кладбищ" Анна Тарасова.

Еще один признак возросшей смертности: нарвское городское пособие на погребение в размере 300 евро получил в течение 2018 года 861 человек, а только за первые три месяца 2019-го - 284. По озвученной в феврале оценке нарвского городского врача Андрея Антонова, годовой прирост числа выплат пособий на погребение - 30 процентов.

Без расширения уже никак

Руководитель фонда "Вайвараские кладбища" Анти Каллам рассказал "Северному побережью", что вопрос о расширении кладбища для нарвитян в Рийгикюла был решен в прошлом году, когда горсобрание Нарва-Йыэсуу передало новый участок земли по соседству. Это соответствовало и ранее утвержденной планировке данной территории.

По словам Каллама, кладбище получило в пользование дополнительный участок примерно в 10 гектаров. Для сравнения: все уже действующее кладбище Рийгикюла занимает приблизительно 35 гектаров, которых давно и явно не хватает.

- Проблема становится все острее, и расширение сейчас происходит, скажем так, в последний момент, - оценивает руководитель фонда "Вайвараские кладбища". - Насколько я помню, уже с начала двухтысячных говорили, что хоронить больше негде. Но сейчас уже точно негде.

В настоящее время заказан и выполняется проект развития новой приобретенной территории: где какие дороги понадобятся, где нужно вырубить деревья, где будут участки собственно для захоронений и так далее.

АНТИ КАЛЛАМ: Уже с начала двухтысячных говорили, что хоронить больше негде.

- Надеемся, что сможем начинать уже в этом году, - оптимистично заявил Каллам, уточнив, что могилы на новой территории будут появляться по мере необходимости. - Больших работ в этом году мы там не планируем, потому что для больших работ нужны деньги, а получить их от местных самоуправлений (учредителей фонда) в середине бюджетного года было бы трудно. Планируем делать маленькие работы за счет нашего текущего финансирования, а работы побольше, например дороги, уже в следующем году.

Согласно договору 2013 года между городом Нарва и фондом "Вайвараские кладбища", Нарва из своего бюджета поддерживает данное учреждение. Так, если в горбюджетах 2014 и 2015 годов предусматривались дотации по 125000 евро, то потом суммы стали расти, достигнув в 2019-м 138110 евро. Ежегодное индексирование производится исходя из статистики роста потребительских цен.

Соседи с пониманием ситуации

Председатель Нарва-Йыэсууского горсобрания Вейкко Лухалайд объяснил "Северному побережью" выделение муниципальной земли для захоронений жителей соседнего самоуправления "тонким процессом", начавшимся уже много лет назад, а не в этом или прошлом году.

- Проблема нехватки мест для захоронений была там все время, и мы договорились давно - еще во времена Вайвараской волости (до административной реформы), что мы выполним там планировку и проведем расширение, - объяснил он.

Лухалайд с пониманием рассудил, что даже если город Нарва начнет планировку своего городского кладбища, как это там планировали в начале текущего десятилетия, то на это уйдет еще много лет. "Поэтому какой-то запас или резерв у нас должен быть".

- Будь у нас с Нарвой холодные отношения - а споры о кладбище у нас раньше действительно были, - тогда ситуация могла бы быть иной. Но с Нарвой сейчас все наладилось и мы хорошо сотрудничаем, - заметил Лухалайд.