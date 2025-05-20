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Любимое нарвитянами место отдыха станет на один день опасным - обработка химией против клещей

Клещ.
Клещ. Фото: Elmo Riig / Sakala

В нарвской зоне для отдыха и подвижной деятельности на Ореховой горке (Эккекюла) с утра 26 мая, в понедельник, будет проходить обработка территории от клещей.

Как сообщили в Нарвском департамент городского хозяйства, в районе Ореховой горки обработка зеленой территории от клещей начнется утром 26 мая. В случае плохой погоды работы будут перенесены.

Для обработки будет использоваться специальное средство, которое опасно не только для клещей, но и может навредить маленьким детям или людям с аллергией. Вред также может быть нанесен домашним животным.

Учитывая все это, Нарвский департамент городского хозяйства убедительно просит не посещать территорию Ореховой горки в день обработки и держать от нее подальше детей и домашних животных.

Чиновники объяснили, что такая обработка зеленых территорий необходима для снижения риска заражения клещевыми энцефалитом и боррелиозом, а также для защиты здоровья людей и животных.

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Нарва
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