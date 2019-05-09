ПЕРЕДОВИЦА: Забытая деревня

Можно ведь сказать, что стекающие в природу канализационные стоки трех квартирных домов - не такая большая проблема. Но на самом деле мы не знаем, насколько большой вред нанесло окружающей среде долгие годы продолжавшееся загрязнение. Ситуация была ведь известна как самоуправлению, так и водному предприятию, однако к действиям пришлось подталкивать Инспекции окружающей среды, призвавшей привести систему обращения со сточными водами в деревне в соответствие с законом.

Теперь вопрос в том, как найти оптимальное решение. Подключение к так называемой большой канализации, как и строительство автономной системы очистки, с учетом малого количества потребителей слишком дорого. Самоуправление говорит об установке накопительных емкостей, но и здесь есть вопрос, кто должен это сделать.