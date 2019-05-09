ПЕРЕДОВИЦА: Забытая деревня

Загрязнение канализационными стоками, "обнаруженное" в деревне Козе Йыхвиской волости, - это проблема, известная на самом деле уже много лет, о которой время от времени говорили, но по сути ею не занимались. Поразительно, что Инспекция окружающей среды добралась до этой темы только теперь, по следам одной жалобы, в то время как на гораздо меньшие нарушения реагировали серьезно.
Можно ведь сказать, что стекающие в природу канализационные стоки трех квартирных домов - не такая большая проблема. Но на самом деле мы не знаем, насколько большой вред нанесло окружающей среде долгие годы продолжавшееся загрязнение. Ситуация была ведь известна как самоуправлению, так и водному предприятию, однако к действиям пришлось подталкивать Инспекции окружающей среды, призвавшей привести систему обращения со сточными водами в деревне в соответствие с законом.
Теперь вопрос в том, как найти оптимальное решение. Подключение к так называемой большой канализации, как и строительство автономной системы очистки, с учетом малого количества потребителей слишком дорого. Самоуправление говорит об установке накопительных емкостей, но и здесь есть вопрос, кто должен это сделать.
Деревня Козе, находящаяся в десяти минутах езды на автомобиле от города Йыхви, - одна из крупнейших в Йыхвиской волости, община там тоже очень активная, однако самоуправление инвестировало в нее не так много, в отличие от, к примеру, Таммику или Кахула. Местные жители раньше уже упрекали власти в том, что волость позабыла о деревне. Неприглядная ситуация со сточными водами - дополнительное подтверждение этого.