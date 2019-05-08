Нарву к титулу культурной столицы Европы поведет Ильмар Рааг

По мнению Ильмара Раага, именно пограничный идентитет делает Нарву интересной. "Он заставляет искать зачатки человечности в каждом. Мой отец родился в Нарве, и моя бабушка рассказывала мне истории об этом городе, в котором сам я никогда не жил. Дедушка, который погиб на войне, был в Нарве актером, а бабушка - билетным контролером в одном из нарвских кино. У меня есть ощущение, что дух живой культурной жизни где-то там сохранился".

Он добавил, что формально Нарва - это город, откуда начинается Европа. "Конечно, там по соседству есть Петербург, как самый европейский российский город, и некоторые говорят, что Нарва - самый русский город Европы. Однако нарвитяне говорят, что Нарва - это Нарва. Поиск человечности в пограничных идентитетах может оставаться на поверхности в разных спорах. Это то, чего мы ищем сейчас и в Европе".

Привлечена также фирма Сильдна

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, старт новой команды был результативным. "Для Нарвы чрезвычайно важно претендовать на звание культурной столицы Европы. Для успешной подготовки за столь короткий срок мы привлекли лучших деятелей и лучшие компетенции", - сказал вступивший в должность в апреле мэр.

Он отметил, что по этой причине в качестве консультанта задействовали также разработавшее предварительное ходатайство предприятие Хелен Сильдна "Shiftworks", сотрудничество с которым прервалось в начале года, поскольку городские власти не согласились потратить на составление предварительного ходатайства более 75000 евро. Евграфов признался, что, пообщавшись с "Shiftworks", нашел, что их компетенция имеет критическое значение для успешности данного начинания.

Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, назвавшая в начале года просьбу "Shiftworks" о дополнительных деньгах вымогательством, теперь подтвердила, что горсобрание поддержит дальнейшее развитие ходатайства Нарвы в стремлении города в культурные столицы Европы. "Претендовать на звание культурной столицы важно для жителей Нарвы и для будущего нашего города. Горсобрание готово создать условия для доведения проекта до успешного завершения", - заверила она.

Командой, составляющей программу культурной столицы и ходатайство, руководит нарвский городской архитектор Иван Сергеев, являвшийся одним из ключевых лиц и в предыдущей команде. К программной команде присоединятся руководитель Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм, исполнительный руководитель фонда идей и проектов "Prototron" Яна Павленкова, руководитель Нарвской художественной резидентуры Анн Мирьям Вайкла и руководитель Нарвских дней оперы Юлия Савицкая. В качестве руководителя содействия присоединится руководитель культурных программ Нарвского колледжа Анна Маркова.

- Над нарвским ходатайством работает настоящая команда мечты, в которой все стороны посвящают себя достижению общей цели, - отметил Иван Сергеев.

Ведущим партнером останется Раквере

Ведущим партнером Нарвы в ее ходатайстве останется город Раквере, вовлечен будет также весь Вирумаа, в качестве привлеченного партнера присоединится гражданское движение "myNarva2024".

ИВАН СЕРГЕЕВ: Над нарвским ходатайством работает настоящая команда мечты

Заглавными словами разработанной на стадии предварительного ходатайства художественной концепции культурной столицы "Нарва-2024" являются "река-граница-мост": образующая естественную границу между двумя государствами река Нарва, а также объединяющий разную культуру, сферы, идентитеты и судьбы мост.