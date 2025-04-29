Автор угрозы Катри Райк оказался несовершеннолетним

Как писало "Северное побережье" накануне, мэр Нарвы Катри Райк получила за одни сутки 23 апреля несколько содержащих угрозы электронных писем от разных отправителей, и одна из этих угроз показалась ей более серьезной, так что она обратилась в полицию. Та в течение нескольких дней разобралась в ситуации.

Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви рассказал, что тщательно анализируются все подобные сигналы, чтобы выявлять, существует ли реальная опасность. "В данном случае мы установили, что угрожавший - несовершеннолетний, и непосредственная угроза отсутствует", - сообщил Пюви.

По его словам, уголовное дело в данном случае начато не было, но с молодым человеком провели беседу. "Он дал нам свои пояснения и заявил, что хотел не угрожать, а оскорбить. Мы объяснили молодому человеку, что такое поведение неприемлемо, и разъяснили возможные последствия таких поступков", - рассказал Пюви.