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Автор угрозы Катри Райк оказался несовершеннолетним

Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Мэр Нарвы Катри Райк на прошлой неделе обратилась в полицию в связи с поступившей ей по электронной почте угрозой убийством. Правоохранительные органы довольно быстро нашли автора письма, но, так как он оказался ребенком, а реальной угрозы политику не выявлено, уголовное дело начато не было.​

Как писало "Северное побережье" накануне, мэр Нарвы Катри Райк получила за одни сутки 23 апреля несколько содержащих угрозы электронных писем от разных отправителей, и одна из этих угроз показалась ей более серьезной, так что она обратилась в полицию. Та в течение нескольких дней разобралась в ситуации.

Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви рассказал, что тщательно анализируются все подобные сигналы, чтобы выявлять, существует ли реальная опасность. "В данном случае мы установили, что угрожавший - несовершеннолетний, и непосредственная угроза отсутствует", - сообщил Пюви.

По его словам, уголовное дело в данном случае начато не было, но с молодым человеком провели беседу. "Он дал нам свои пояснения и заявил, что хотел не угрожать, а оскорбить. Мы объяснили молодому человеку, что такое поведение неприемлемо, и разъяснили возможные последствия таких поступков", - рассказал Пюви.

"Люди, совершающие подобные угрозы, должны учитывать, что в будущем полиция будет уделять их действиям повышенное внимание и следить за ними. Если увидим, что угрожающий может представлять реальную опасность, то сразу примем дополнительные меры для обеспечения безопасности человека. Угроза жизни, здоровью или имуществу в Эстонии считается преступлением, если есть основания опасаться её осуществления. За такое деяние предусмотрено денежное наказание или лишение свободы сроком до одного года", - добавил Пюви

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Нарва
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