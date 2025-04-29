Автор угрозы Катри Райк оказался несовершеннолетним

Мэр Нарвы Катри Райк на прошлой неделе обратилась в полицию в связи с поступившей ей по электронной почте угрозой убийством. Правоохранительные органы довольно быстро нашли автора письма, но, так как он оказался ребенком, а реальной угрозы политику не выявлено, уголовное дело начато не было.
Как писало "Северное побережье" накануне, мэр Нарвы Катри Райк получила за одни сутки 23 апреля несколько содержащих угрозы электронных писем от разных отправителей, и одна из этих угроз показалась ей более серьезной, так что она обратилась в полицию. Та в течение нескольких дней разобралась в ситуации.
Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви рассказал, что тщательно анализируются все подобные сигналы, чтобы выявлять, существует ли реальная опасность. "В данном случае мы установили, что угрожавший - несовершеннолетний, и непосредственная угроза отсутствует", - сообщил Пюви.
По его словам, уголовное дело в данном случае начато не было, но с молодым человеком провели беседу. "Он дал нам свои пояснения и заявил, что хотел не угрожать, а оскорбить. Мы объяснили молодому человеку, что такое поведение неприемлемо, и разъяснили возможные последствия таких поступков", - рассказал Пюви.
"Люди, совершающие подобные угрозы, должны учитывать, что в будущем полиция будет уделять их действиям повышенное внимание и следить за ними. Если увидим, что угрожающий может представлять реальную опасность, то сразу примем дополнительные меры для обеспечения безопасности человека. Угроза жизни, здоровью или имуществу в Эстонии считается преступлением, если есть основания опасаться её осуществления. За такое деяние предусмотрено денежное наказание или лишение свободы сроком до одного года", - добавил Пюви