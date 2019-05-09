Мэр Нарвы: "Мы согласовали митинг, а согласовать шествие не могли"

В своем комментарии "Северному побережью" мэр Нарвы Алексей Евграфов подчеркнул, что запрет касается только движения пешеходов по проезжей части. "Запрет дан исходя из того, что у меня нет согласования полиции. Без ее согласования я не могу выдать ни одно разрешение такого рода. Это касается всех мероприятий, а не только 9 мая".

"Не надо паники и надуманных истерик. Митинг будет, идти люди смогут, просто это делать надо культурно, вежливо, уважая ветеранов и отдавая дань", - сказал мэр.

По объяснению Евграфова, в случае данного шествия у организатора должно было быть семь регулировщиков с соответствующей аттестацией, однако при проверке полиция выяснила, что такую аттестацию имеют лишь двое из представленных семи. Об этом горуправу известили 8 мая ближе к концу рабочего дня, и та оперативно распорядилась отказать в разрешении на шествие.

"Мы согласовали митинг, а согласовать шествие мы не могли", - объяснил глава Нарвы. Евграфов повторил, что пешеходы по-прежнему могут использовать для движения тротуары и променад. И, как отметил мэр, уже с утра 9 мая многие нарвитяне направлялись возлагать цветы к памятникам.

-"Устраивать какое-то показушное действие с криками, размахивая флагами, - сторонником этого я никогда не был. На мой взгляд, это день прежде всего скорби, и для меня так всегда было", - эмоционально прокомментировал Евграфов, добавив, что лично он в митинге участия не примет, но в конце дня приедет с цветами к памятнику и потом пойдет на тематический концерт в доме культуры "Ругодив".

Накануне, после выхода статьи о запрете шествия, организатор мероприятия Лариса Оленина, член Нарвского горсобрания, в своем комментарии в социальной сети "Фэйсбук" подтвердила, что горуправа и мэр поступили правильно, отказав им в разрешении. "Главное, нам надо всем сохранять спокойствие и действовать по закону!" - написала она.

"Собираемся в 13.00 на Петровской площади. У нас будет прекрасный митинг-концерт! Будет много песен, стихов, красивых шаров. Приходите! Берите цветы, портреты! Затем мы перейдем на хороший, широкий тротуар, пойдем по тротуарам, пешеходным переходам, соблюдая все правила дорожного движения. На Братской могиле проведем еще один митинг!" - написала Оленина.