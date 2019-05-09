Солнечным днем Нарва отмечает праздник и поет песни

Звучат поздравительные речи и слова благодарности ветеранам Второй мировой войны, дети и взрослые на сцене поют советские песни, площадь по команде отзывается возгласами «Ура».

Митинг ведет его организатор - зампредседателя Нарвского горсобрания Лариса Оленина, ей помогает нарвский шоумэн Сергей Рымар.

Как можно увидеть на одном из фотоснимков, высшие руководители Нарвы - мэр Алексей Евграфов, председатель горсобрания Ирина Янович - наблюдают за праздником через окна в зале горсобрания, выходящие на Петровскую площадь позади сцены.

В конце митинга на Петровской площади одной пожилой даме стало нехорошо - и за ней прибыла карета Скорой помощи.