Солнечным днем Нарва отмечает праздник и поет песни

На Петровской площади Нарвы проходит митинг-концерт, на котором тысячи нарвитян всех возрастов отмечают важный для праздник День победы 9 мая.
Звучат поздравительные речи и слова благодарности ветеранам Второй мировой войны, дети и взрослые на сцене поют советские песни, площадь по команде отзывается возгласами «Ура».
Митинг ведет его организатор - зампредседателя Нарвского горсобрания Лариса Оленина, ей помогает нарвский шоумэн Сергей Рымар.
Как можно увидеть на одном из фотоснимков, высшие руководители Нарвы - мэр Алексей Евграфов, председатель горсобрания Ирина Янович - наблюдают за праздником через окна в зале горсобрания, выходящие на Петровскую площадь позади сцены.
В конце митинга на Петровской площади одной пожилой даме стало нехорошо - и за ней прибыла карета Скорой помощи.
После митинга примерно в 14.00 людей направят - без организации шествия - к месту братского захоронения у нарвского речного порта. Там состоится возложение цветов, прозвучат ещё речи.