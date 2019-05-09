Памятник павшим бойцам в Кохтла-Ярве утопили в море цветов

Памятник утопает в море живых цветов, а их всё подносят. Ясный солнечный день. Звучит музыка. Людской поток кажется нескончаемым - идут не только пенсионеры, но и очень много молодых людей, некоторые целыми семьями и с совсем маленькими детьми. Забежали во время перерыва работники соседнего предприятия "VKG", все время останавливались неподалеку машины, из которых выходили люди с цветами... "День Победы - был, есть и будет!" - звучало со всех концов из уст людей самого разного возраста. А это значит, что 9 Мая - из тех праздников, которые выбрал сам народ.

Здесь встречаются друзья и приветствуют друг друга незнакомые люди. С особенной теплотой горожане встречают знакомых ветеранов, радуются, что они живы, обнимают, желают бодрости и здоровья, что особенно важно - ведь им уже за девяносто... Впервые не хватило сил прийти на встречу, наверное, самому известному в Кохтла-Ярве ветерану - Александру Разгуляеву, который в этом году отметил свое 104-летие. Тем не менее многие тепло о нем вспоминали и желали ему здоровья.

86-летний Иван Калнин каждый год 9 мая приходит к памятнику и обещает делать это до тех пор, пока есть силы.

- Сам не воевал, но о войне знаю не понаслышке - всю осень 1943 года провел в лагере Клоога, - поделился он. - Поверьте, это очень страшно, и пережитое не уходит в прошлое, его не забыть никогда. Глубокий поклон тем, кто сражался за нашу свободу!

При всех своих наградах и регалиях - Герой Социалистического Труда, почетный шахтер Эндель Паап. Улыбчивый ветеран то и дело объясняет молодым людям, что на его груди не военные, а трудовые награды. Но День Победы для него тоже очень важный праздник.

- Как для всех нормальных и думающих людей, - подчеркивает он. - К этому памятнику 9 мая пришел впервые, и сожалею, что не делал этого в прежние годы. Встретил много знакомых людей, которых уважаю и ценю. Почувствовал настоящий праздник. В моей семье никто не воевал - отец был в таком возрасте, что его на войну уже не взяли, но я считаю, что каждый человек должен быть благодарен тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы не знали войны. И о тех, кто трудился в тылу, забывать тоже не стоит. Это были очень тяжелые времена - нельзя об этом не помнить.

Потомки не вернувшихся с фронта или ушедших из жизни уже в мирное время стали приходить с их портретами. За каждым своя история, и с каждым годом увидеть портретов и услышать разных рассказов 9 мая можно все больше.

Поминальную службу провел отец Дионисий. От имени ветеранской организации на митинге выступил 93-летний Иван Рассолов, участник Великой Отечественной войны, воевал на Северо-Западном, Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах в составе 10-й гвардейской армии, которая прошла от Москвы до Риги. Он напомнил о цене войны - это 27 миллионов непрожитых жизней. "Никто не должен забывать уроки этой огромной трагедии. И помнить, что самое дорогое для человечества - это мир", - подчеркнул он.