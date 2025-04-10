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Тийт Вяхи выкупил у россиян все доли Силламяэского порта

Силламяэский порт.
Силламяэский порт. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Крупный предприниматель Тийт Вяхи и ряд эстонских акционеров выкупили полностью у своих российских партнеров - Глеба Каткова и Евгения Малова - порт Силламяэ, о чем рассказали новостные каналы ERR.​

"Началась война, объемы транзита упали в пять-шесть раз, и прекрасно работавшая идея транзита пропала. Российские партнеры выкупать порт не захотели, это сделали мы, теперь мы единоличные его собственники", - рассказал Тийт​ Вяхи в интервью ERR.

Сделка состоялась 7 апреля: Вяхи и его предприятия выкупили доли российских крупных бизнесменов Глеба Каткова и Евгения Малова, составлявшие 50% капитала порта.

По словам Вяхи, ближайшее будущее Силламяэского порта как логистического предприятия ему пока представляется неопределенным. "Возможностей налаживания транзита я сейчас не вижу", - отметил он.

Подробнее читайте на портале Rus.ERR.

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