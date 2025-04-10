Тийт Вяхи выкупил у россиян все доли Силламяэского порта

Крупный предприниматель Тийт Вяхи и ряд эстонских акционеров выкупили полностью у своих российских партнеров - Глеба Каткова и Евгения Малова - порт Силламяэ, о чем рассказали новостные каналы ERR.
"Началась война, объемы транзита упали в пять-шесть раз, и прекрасно работавшая идея транзита пропала. Российские партнеры выкупать порт не захотели, это сделали мы, теперь мы единоличные его собственники", - рассказал Тийт Вяхи в интервью ERR.
Сделка состоялась 7 апреля: Вяхи и его предприятия выкупили доли российских крупных бизнесменов Глеба Каткова и Евгения Малова, составлявшие 50% капитала порта.
По словам Вяхи, ближайшее будущее Силламяэского порта как логистического предприятия ему пока представляется неопределенным. "Возможностей налаживания транзита я сейчас не вижу", - отметил он.
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