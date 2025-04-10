Тийт Вяхи выкупил у россиян все доли Силламяэского порта

"Началась война, объемы транзита упали в пять-шесть раз, и прекрасно работавшая идея транзита пропала. Российские партнеры выкупать порт не захотели, это сделали мы, теперь мы единоличные его собственники", - рассказал Тийт​ Вяхи в интервью ERR.