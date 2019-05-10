Театральный мини-фестиваль окунет зрителей в мир подростков

По словам руководителя "Театральных проектов" Татьяны Кундозеровой, это не первый опыт проведения "ночных показов" в КЯЦК.

- Бывая на разных фестивалях, мы видим много интересных постановок, и всегда возникает желание как-то расширить круг зрителей, хочется, чтобы хорошие работы увидело как можно больше людей, - объясняет она. - Вот и предложили пригласить в Кохтла-Ярве некоторые коллективы, знакомство с которыми, как мне кажется, будет интересным нашим театралам. И еще раз повторить наш собственный спектакль "В мире животных и людей", потому что очень часто, встречаясь на улицах, горожане спрашивают, где его можно увидеть.

Спрашивают не случайно: постановка Татьяны Кундозеровой по притче Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" и миниатюрам Дона Нигро "Звериные истории" заработала пять Гран-при на фестивалях - уездных, республиканском и международных. Пронзительные истории из жизни животных и людей не оставили публику равнодушной, а в социальных сетях зрители делились восторженными впечатлениями.

Вместе с нарвитянами и раквересцами

Устроители фестиваля пригласили нарвский театр "16-я комната", которым руководят режиссеры Ольга и Виталий Катунцевы. Не случайный выбор: спектакль "Требуется мама" по пьесе Татьяны Комылиной на фестивале уездных театров занял второе место, а чуть позже заработал высокую награду на конкурсе "Золотая рыбка" в Нарве, кроме того, исполнительница главной роли удостоена Гран-при.

Раквереский любительский театр "Яблоко" возглавляет режиссер Ольга Жулай. В пятницу зрители увидят моноспектакль "КоЛидор" по пьесе Алены Чубаровой. Единственная актриса на сцене - Елена Машина. Татьяна Кундозерова говорит, что сама не видела этой постановки, однако нет сомнений, что Елене удается не просто удержать публику, но и заставить сопереживать, проникнуться - и доказывает это тот факт, что спектакль тоже удостаивался признания.

Три разных спектакля, три разных темпоритма, которые объединяет то, что все они отправляют зрителя в разнообразный мир подростка - его мысли, радости и переживания.

- "Требуется мама" - яркий рассказ о том, что для подростка важнее всех вещей на свете общение с родными людьми, - объясняет Татьяна Кундозерова, - очень хороший, легкий спектакль, который оставляет приятное послевкусие. "КоЛидор" - представление о подростковых проблемах, которые "прописываются" в нашу взрослую жизнь. "В мире животных и людей" - пронзительные истории о чувствах.