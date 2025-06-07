уже в это воскресенье Ийзакуская деревенская ярмарка приглашает

Деревенская ярмарка, которая в этом году проводится в 21-й раз под руководством Ийзакуского музея и его друзей, с самого начала была в основном сосредоточена на растениях.

- К началу июня основные ночные заморозки уже заканчиваются, да и растения купить легче, - сказала директор музея Мари Раап.

Несколько местных садоводов, планируя продать на ярмарке, выращивают овощи и летние цветы в больших количествах, чем им нужно. Они заранее интересуются, состоится ли ярмарка в этом году.

- Поэтому мы не можем ее пропустить, хотя иногда подумываем, что годик можно бы и отдохнуть, - смеется Раап.

Питомники, которые приезжают издалека, чтобы продавать многолетние растения, деревья и кустарники, тоже являются более или менее известными игроками на Ийзакуской ярмарке, поэтому покупатели знают, чего ожидать и что спрашивать у них.

Конечно, ярмарка не ограничивается растениями. Там можно найти также одежду и обувь ("Деревенский житель тоже хочет купить рубашку и обувь", - обосновала Раап), ветчину и колбасы, промышленные товары. Отчасти и для того, чтобы предложить максимально широкий выбор товаров на ярмарочной площади, которая вмещает не особо много продавцов.

- В прошлом году уже было больше мастеров, в том числе местных, а в этом году их будет еще больше, - порадовалась Раап.

В зоне общепита учащиеся Ийзакуской школы искусств будут играть приятную народную музыку, для посетителей ярмарки выступят местные танцоры, певцы и музыканты.

В зале музея дети смогут сопереживать "Путешествию Лотте к бабушке" театра в чемодане Хейно Сельямаа.

Главным исполнителем на ярмарке станет ансамбль "Justament", а ведущим дня - харизматичный Хейнар Юузе.

Конечно, на ярмарке состоится лотерея, где можно будет выиграть действительно нужные в хозяйстве вещи, например, ящик для инструментов от "Tööriistamarket" или канистру бензина.