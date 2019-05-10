Сланцевой энергетике капут?

Põxit пришел. Причем таким образом, что одним из самых пламенных борцов за него - как, например, лидеру "Зеленых Эстонии" Зузу Измайловой или председателю комиссии по окружающей среде в Рийгикогу предыдущего созыва Райнеру Вакра - даже не пришлось во имя этого потрудиться.
При этом важно все же уточнить, что точно иметь в виду под Põxit. Для ядовито-зеленых он означает полное прекращение использования сланца, а представители светло-зеленого крыла поначалу довольствовались бы и тем, если бы в Эстонии закончилась эпоха производства электроэнергии из сланца. Именно это сейчас и происходит.