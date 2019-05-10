Сланцевой энергетике капут?

При этом важно все же уточнить, что точно иметь в виду под Põxit. Для ядовито-зеленых он означает полное прекращение использования сланца, а представители светло-зеленого крыла поначалу довольствовались бы и тем, если бы в Эстонии закончилась эпоха производства электроэнергии из сланца. Именно это сейчас и происходит.

Большая часть блоков Нарвских станций простаивают с середины февраля. "Eesti Energia" констатирует в отчете за первый квартал, что производство электроэнергии уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на пятую часть - причем именно за счет электроэнергии, производимой при непосредственном сжигании сланца. Знаменательно и то, что в течение трех первых месяцев этого года Эстония впервые за последние десятилетия закупила больше электроэнергии, чем продала.