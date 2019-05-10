Вс, 19.05.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Сланцевой энергетике капут?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Põxit пришел. Причем таким образом, что одним из самых пламенных борцов за него - как, например, лидеру "Зеленых Эстонии" Зузу Измайловой или председателю комиссии по окружающей среде в Рийгикогу предыдущего созыва Райнеру Вакра - даже не пришлось во имя этого потрудиться.

При этом важно все же уточнить, что точно иметь в виду под Põxit. Для ядовито-зеленых он означает полное прекращение использования сланца, а представители светло-зеленого крыла поначалу довольствовались бы и тем, если бы в Эстонии закончилась эпоха производства электроэнергии из сланца. Именно это сейчас и происходит.

Большая часть блоков Нарвских станций простаивают с середины февраля. "Eesti Energia" констатирует в отчете за первый квартал, что производство электроэнергии уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на пятую часть - причем именно за счет электроэнергии, производимой при непосредственном сжигании сланца. Знаменательно и то, что в течение трех первых месяцев этого года Эстония впервые за последние десятилетия закупила больше электроэнергии, чем продала.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ