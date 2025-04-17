Анвар Самост: Расклад сил перед местными выборами ясен

До местных выборов осталось ровно полгода. Это долгий срок, за который в эстонской политике может многое измениться, но некоторые из этих изменений уже так или иначе набирают обороты.
Для многих стало неожиданностью принятое в узком кругу решение председателя Партии реформ премьер-министра Кристена Михала вывести социал-демократов из состава правительства. Скорее, следовало ожидать, что какие-то изменения в коалиции на Тоомпеа произойдут после местных выборов. Месяц спустя можно с осторожностью оценить, что Михал сделал шаг, который был выгоден его партии, именно с учетом осенних выборов.
По состоянию на февраль Партии реформ и особенно ее председателю казалось, что партии предстоит долгое прозябание в середине рейтингов, а в октябре ее ждет позорное поражение - в Таллинне и, возможно, даже в Тарту. Модель политолога Мартина Мёльдера, основанная на опросах Института изучения общественного мнения и "Norstat", по-прежнему показывает, что в местных собраниях по всей Эстонии преуспеет "Isamaa", а в Таллинне победит Центристская партия.
Другие опросы также показывали слабую поддержку Партии реформ, но личная популярность председателя партии была еще ниже. Диагноз Михала мог бы быть прост: необходимо что-то быстро и решительно изменить, чтобы своими действиями послать сигнал о дистанцировании от непопулярного повышения налогов и сопровождающей зеленый поворот инфляции, а также о стремлении сосредоточиться на экономическом росте и национальной обороне. Для этого отлично подошла отправка соцдемов в оппозицию.
Первые результаты предпринятых шагов обнадеживают Партию реформ. Опросы показывают рост поддержки в краткосрочной перспективе. Все послания правительства направлены на возвращение имиджа "старой доброй" Партии реформ времен Ансипа и после длительного курса левых модных инициатив удостаиваются большого внимания.
Кроме того, в оппозиции теперь гораздо больше какофонии, поскольку социал-демократам пришлось очень быстро переориентироваться на критику той политики, которую они сами проводили всего несколько недель назад, но старые оппозиционные партии по понятным причинам не хотят их поддерживать. Роль "Isamaa" как явного лидера оппозиции стала менее заметной, и рейтинги уже указывают на это.
В то же время экономика Эстонии снова восстанавливается после трех лет спада, по крайней мере, на базе длительной рецессии и сейчас.
Все это не означает, что Партия реформ добьется успеха на местных выборах. Ей не удалось найти лучшего кандидата в мэры Таллинна, чем Пяртель-Пеэтер Пере, о котором собственные партийные опросы якобы не говорят ничего хорошего. Но и без опросов ясно, что Пере может получить голоса в "пузыре" Каламая, но широкой популярности не будет, несмотря на то, что в последние месяцы он не занимается темой велосипедных дорожек. Даже позирование за рулем "Lamborghini" не поможет.
Как ни парадоксально, но Центристская партия может чувствовать себя гораздо увереннее. У нее на шее висит штраф в миллион евро, а значит, нет денег на предвыборную кампанию, но кампанию за них сделали другие партии. Во-первых, поправка к Конституции о лишении неграждан права голоса, по которой Центристская партия была единственной партией, проголосовавшей против, и, во-вторых, поправка к Закону о церквях и приходах, направленная против Русской православной церкви. Единственной заботой Михаила Кылварта теперь остается точно дозировать свое послание, но выделиться в глазах русскоязычных избирателей уже удалось. Это подтверждается и растущей поддержкой в этой группе избирателей, которая спустя несколько лет снова превысила 60 процентов.
"Диагноз Михала мог бы быть прост: необходимо что-то быстро и решительно изменить, чтобы своими действиями послать сигнал о дистанцировании от непопулярного повышения налогов и сопровождающей зеленый поворот инфляции, а также о стремлении сосредоточиться на экономическом росте и национальной обороне".Анвар Самост, журналист
И уже от предпочтений эстоноязычных избирателей будет зависеть, с кем Центристская партия сможет сформировать новое городское управление Таллинна - с Партией реформ или с EKRE.
Что касается кандидата на пост мэра, то "Isamaa" находится в несколько схожем положении с Партией реформ, но все же гораздо более комфортном. Удастся ли "Isamaa" найти известную личность в качестве кандидата на пост мэра, кто после успешной кампании на местных выборах сможет расширить имидж партии и затем войти в республиканскую политику? Если нет, то Урмас Рейнсалу будет баллотироваться в Таллинне во главе списка и путем кампании по вотуму доверия правительству, возможно, добьется довольно сильного результата.
Пребывание в оппозиции за полгода до выборов лишило социал-демократов бесплатной видимости и - как и планировала Партия реформ - создало им репутацию проигравшего. Кроме того, долгие колебания по вопросу избирательного права неграждан: это явно отняло голоса русскоязычных и не произвело убедительного эффекта в глазах эстонских избирателей.
"Eesti 200" почти наверняка на местных выборах окажется проигравшей во всех смыслах этого слова. Здесь уже ничего не поделаешь.