Анвар Самост: Расклад сил перед местными выборами ясен

Кроме того, в оппозиции теперь гораздо больше какофонии, поскольку социал-демократам пришлось очень быстро переориентироваться на критику той политики, которую они сами проводили всего несколько недель назад, но старые оппозиционные партии по понятным причинам не хотят их поддерживать. Роль "Isamaa" как явного лидера оппозиции стала менее заметной, и рейтинги уже указывают на это.

В то же время экономика Эстонии снова восстанавливается после трех лет спада, по крайней мере, на базе длительной рецессии и сейчас.

Все это не означает, что Партия реформ добьется успеха на местных выборах. Ей не удалось найти лучшего кандидата в мэры Таллинна, чем Пяртель-Пеэтер Пере, о котором собственные партийные опросы якобы не говорят ничего хорошего. Но и без опросов ясно, что Пере может получить голоса в "пузыре" Каламая, но широкой популярности не будет, несмотря на то, что в последние месяцы он не занимается темой велосипедных дорожек. Даже позирование за рулем "Lamborghini" не поможет.