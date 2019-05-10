О художнице, которая больше всего на свете любила цветы

Людмила Беляева почти четыре года назад покинула наш мир, но остались ее творения, которые находятся в частных коллекциях не только жителей Ида-Вирумаа, но и многих стран Европы и Азии. Больше всего на свете художница любила цветы, летом сама их выращивала - в ее саду цвело около двухсот разных видов! Зимой она их писала, и на картинах они получались как живые - у каждого цветка свой характер, они дышат, трепещутся на ветру, заставляют восхищаться и думать, как прекрасен окружающий мир. Казалось, что ее творения на полотнах даже пахнут, хочется подойти поближе и вдохнуть аромат лилий, белых ирисов, красных пионов, орхидей, крокусов... Так передать свои впечатления на холсте может только глубоко увлеченный человек, тщательно изучивший каждое растение.