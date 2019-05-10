О художнице, которая больше всего на свете любила цветы

В субботу, 11 мая в 11.00 в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца будут вспоминать творчество кохтла-ярвеского живописца Людмилы Беляевой - ей будет посвящена очередная лекция из цикла, организованного руководителем виртуального филиала Ольгой Жарковой.
Людмила Беляева почти четыре года назад покинула наш мир, но остались ее творения, которые находятся в частных коллекциях не только жителей Ида-Вирумаа, но и многих стран Европы и Азии. Больше всего на свете художница любила цветы, летом сама их выращивала - в ее саду цвело около двухсот разных видов! Зимой она их писала, и на картинах они получались как живые - у каждого цветка свой характер, они дышат, трепещутся на ветру, заставляют восхищаться и думать, как прекрасен окружающий мир. Казалось, что ее творения на полотнах даже пахнут, хочется подойти поближе и вдохнуть аромат лилий, белых ирисов, красных пионов, орхидей, крокусов... Так передать свои впечатления на холсте может только глубоко увлеченный человек, тщательно изучивший каждое растение.
Людмила часто говорила, что цветы - это самое прекрасное, что создал Бог. В свои картины она вкладывала все свое отношение к жизни и окружающей природе, и частички ее широкой души с нами навсегда, а ее теплые, радостные творения продолжат согревать. Убедиться в этом еще раз можно в Белом зале.