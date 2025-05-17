Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 17 мая.
КУЛЬТУРА
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: латышские сказки Пилла-Палла. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 13.00 - "Литературно-ювелирные истории", лекция Нарвской центральной библиотеки. Бесплатно.
* В Силламяэской библиотеке в 14.00 - "Литературные встречи". Творчество Леонида Губанова (1946-1983) представляет Александр Мартынов.
* В Нарвской ратуше в 17.00 выступают Ярослав Надржицкий (скрипка) и Марцин Сикорски (рояль).
* В Силламяэском музее в 18.30 на эстонском языке и в 19.30 на русском языке в рамках ночи музеев "Книги в ночи" - спектакль "Госпожа Метелица". Сказка братьев Гримм в необычной интерактивной подаче. Билет - 5 вро.
СПОРТ
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - народная лига Эстонии по баскетболу, финал: "Estiko Legendid" - победитель пятничного полуфинала.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tarvas II" (Раквере).
РАЗНОЕ
* В Йыхви напротив торгового центра "Pargi keskus" в 12.00 - большая Йыхвиская улица еды. Последние тенденции уличной еды предлагают торговцы на колесах из Эстонии и соседних стран. Конкурс по поеданию бургеров, музыкальные диджейские сеты, детская зона и большой парк развлечений "Sky Tivoli". Хедлайнер: "Jolly Band". Вход свободный.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованно-игровую программу для детей и их родителей "Происшествие в сказочной стране". Билет - 10 евро, детям до 3 лет и родителям - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
* В Нарве на ул. Харидузе, 10 с 12.00 до 18.00 - ярмарка старинных вещей и рукоделия. Информация: www.motonurk.ee.
* В Йыхви в Михайловской церкви и музее крепости-церкви с 18.00 до 23.00 в рамках ночи музеев "Книги в ночи" - культурная программа: l8.00 - викторина и поиск сокровищ для детей, 19.00 - в Михайловской церкви свое творчество представит эстонский поэт, прозаик и переводчик Эло Вийдинг. Органная музыка в исполнении Светланы Веренич. Выставка "Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust. Eesti Raamat 500" / "Письмо начинается с церкви, народ начинается с книги. Эстонская книга 500". Гости ночи музеев смогут осмотреть каменные проходы и сводчатые потолки церковной башни.
* В Нарва-Йыэсууском краеведческом музее с 18.00 до 23.00 - ночь музеев. В 19.00 на эстонском языке и в 20.00 на русском языке - знакомство с Эдуардом Вильде и чтение его юмористического рассказа "Новая горничная". Билет - 1 евро.
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца с 18.00 до 23.00 - ночь музеев. Программа для детей, полчаса поэзии и танцев, откроем книгу "Suur Tõll", встреча с художниками. Более подробная информация на странице "PKM Valge Saal" в "FB". Вход свободный.
* В Нарве в тематическом парке "Stalker" (ул. Йоала, 23c), арт-резиденции (ул. Йоала, 18), мотомузее "MotoNurк" (ул. Вестервалли,17a) и Александровской церкви, Силламяэском музее и музее Ийзакуского кихельконда - ночь музеев "Книги в ночи". Подробности: muuseumioo.muuseum.ee.