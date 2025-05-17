Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

КУЛЬТУРА

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: латышские сказки Пилла-Палла. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 13.00 - "Литературно-ювелирные истории", лекция Нарвской центральной библиотеки. Бесплатно.

* В Силламяэской библиотеке в 14.00 - "Литературные встречи". Творчество Леонида Губанова (1946-1983) представляет Александр Мартынов.

* В Нарвской ратуше в 17.00 выступают Ярослав Надржицкий (скрипка) и Марцин Сикорски (рояль).

* В Силламяэском музее в 18.30 на эстонском языке и в 19.30 на русском языке в рамках ночи музеев "Книги в ночи" - спектакль "Госпожа Метелица". Сказка братьев Гримм в необычной интерактивной подаче. Билет - 5 вро.

СПОРТ

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - народная лига Эстонии по баскетболу, финал: "Estiko Legendid" - победитель пятничного полуфинала.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tarvas II" (Раквере).

РАЗНОЕ

​* В Йыхви напротив торгового центра "Pargi keskus" в 12.00 - большая Йыхвиская улица еды. Последние тенденции уличной еды предлагают торговцы на колесах из Эстонии и соседних стран. Конкурс по поеданию бургеров, музыкальные диджейские сеты, детская зона и большой парк развлечений "Sky Tivoli". Хедлайнер: "Jolly Band". Вход свободный.

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованно-игровую программу для детей и их родителей "Происшествие в сказочной стране". Билет - 10 евро, детям до 3 лет и родителям - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.