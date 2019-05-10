"Весенний шторм": атаку врага на Йыхви удалось отбить

Фаза боев на учениях "Весенний шторм" началась еще в понедельник в Вайвара. Во вторник провели уличные бои в Силламяэ, а в среду столкновения прошли в Вока и Ору. В четверг противоборствующие стороны бились с двух сторон Йыхви: союзники сражались в окрестностях Пагари и Иллука, а 1-я и 2-я пехотные бригады сошлись в бою в Тойла.

Самый ожесточенный бой был в Тойла

У Вируского пехотного батальона, который на этих учениях в порядке исключения входит в состав 2-й пехотной бригады, в течение первых трех дней столкновений с врагом не было. Однако упущенное наверстали в сражении в Тойла.

- Борьба была стремительной и интенсивной. Можно даже сказать, сумбурной, - констатировал слушатель курсов офицеров запаса Томас Халлик. Тем не менее он был уверен в одном: все выпущенные пули попали в противника, а не в своих солдат.

Халлик сказал, что хотя за четыре дня столкнуться с врагами довелось всего раз, скучать солдатам не приходится. "На позициях у нас целый ряд разных задач, к тому же для солдата важно уделять время отдыху", - отметил он.

Вирускому батальону в ходе сражений в Тойла удалось одержать маленькую победу и отбить атаку противника - Скаутского батальона. Дальше двинулись на Йыхви - защита этого города так, чтобы противник в него не проник, была одной из крупнейших задач 1-й пехотной бригады в четверг.

В составе Балтийского батальона 2-ю пехотную бригаду поддерживала в том числе механизированная пехотная рота 22-го Королевского полка вооруженных сил Канады.

Местные жители приветливы

Бронетанковое пехотное подразделение 22-го канадского Королевского полка прибыло на учения из Латвии, где рота базируется как часть международной боевой группы НАТО.

- Мы видели и местных жителей. Обычно они немного любопытны и приветливы. Как правило, принимают нас хорошо, - сказал командир канадской бронегруппы лейтенант Джейкоб Симард, по словам которого, использование частных земель позволяет увеличить территорию для осуществления маневров и проведения атак на уровне бригады.

Хотя до окончания "Весеннего шторма" остается еще целая неделя, активные боевые действия завершатся уже в пятницу боями в Сомпа. После этого солдаты срочной службы отправятся на центральный полигон Сил обороны для проведения боевых стрельб.