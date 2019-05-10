Майлис Репс уверена, что Йыхвиская гимназия "довольно скоро" станет полностью эстоноязычной

Репс напомнила, что в Йыхвиской гимназии лишь математика и история преподаются не только на эстонском, но и на русском языке. Когда госгимназия начинала деятельность в 2015 году, пришедшим из русских основных школ детям на эстонском языке преподавали только 60 процентов предметов, а теперь - уже более 80 процентов. "Наверняка дойдут и до 100 процентов. Я верю, что это возможно, и довольно быстро", - отметила она.

"Северное побережье" сообщало на прошлой неделе, что директор Йыхвиской госгимназии Татьяна Айт поставила цель, чтобы уже в 2020/21 учебном году поступающая в гимназию молодежь все предметы, кроме языков, изучала на эстонском языке. Айт ознакомила с этим планом 8 апреля на собрании попечительского совета.

На парламентском инфочасе реформистка Марис Лаури спросила, почему чиновники Министерства образования назвали это желание "совершенно неприемлемым" и какова точка зрения министра.