Ушла из жизни Урве Кильк - хранительница эстонской культуры в Ида-Вирумаа и преподаватель народного танца

После получения премии за вклад в культуру в 2017 году она заметила в интервью, что государственная политика недостаточно последовательно поддерживает эстонскую культуру: "Сделано слишком много уступок. С усилением позиций Центристской партии русский язык стал все громче. Все начали требовать, чтобы всем было одинаково удобно, но ценой этого стала размытость национального содержания".

Несмотря ни на что, Урве Кильк оставалась оптимистом. В обращении к участникам Вируского танцевального праздника в Йыхви она выражала надежду, что дух жителей Вирумаа останется сильным - и они продолжат петь на эстонском и танцевать эстонские танцы.

Память об Урве Кильк с теплотой сохранили ее ученики. Певица Иви Рауси-Хаавасалу писала в соцсетях: "Ты прожила жизнь, наполненную танцем. Даже в трудные моменты твои глаза смеялись. Ты была счастливым человеком, потому что занималась тем, что любила - народным танцем. Благодаря тебе танцевали почти все в нашей школе. Ты открыла во мне музыку - и это изменило мою жизнь. Я благодарна тебе от всего сердца".

Глава Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров, участница танцевального коллектива "Virvet", который долгие годы вела Урве Кильк, написала: "Мы бесконечно благодарны тебе за все эти годы, за твою доброту, твердость и душевную теплоту. Мы будем очень по тебе скучать. Легкого полета тебе к краю облаков".