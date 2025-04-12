Ушла из жизни Урве Кильк - хранительница эстонской культуры в Ида-Вирумаа и преподаватель народного танца

На 87-м году жизни ушла из жизни Урве Кильк - легендарный педагог, хранитель эстонской культуры и преданная наставница многих поколений.
Вечером в пятницу, 11 апреля, стало известно о смерти Урве Кильк - выдающейся преподавательницы родного языка, литературы и народного танца, посвятившей более полувека своей жизни Кохтла-Ярвеской школе.
"Оставайся с Богом, дорогая учительница Урве Кильк! Ты будешь жить в наших сердцах, мыслях и танцевальных шагах. Присматривай за нами с другой стороны радуги и танцуй на облаках, пока мы не встретимся вновь!" - написала в соцсетях ее ученица и бывший мэр города Вирве Линдер.
Урве Кильк родилась 5 декабря 1937 года в волости Миссо в Вырумаа. В 1955 году окончила Кохтла-Ярвескую первую среднюю школу, а в 1960 - Тартуский университет по специальности "эстонский язык и литература".
Она преподавала в этой же школе (позднее - Ярвеская гимназия) более 50 лет, передавая детям не только знание языка, но и любовь к народному танцу. Урве Кильк принимала участие в организации общенациональных танцевальных праздников как руководитель и ассистент, создавала собственные постановки. За свои заслуги она была удостоена ордена Белой звезды IV степени, награды Ида-Вирумаа, премии Улло Тооми и других наград.
В 2013 году ей было присвоено звание почетного гражданина города Кохтла-Ярве.
Многие годы она активно отстаивала эстонский язык и культуру в Ида-Вирумаа, особенно в образовании. Она не боялась высказывать своё мнение - прямо и без обиняков. В 2023 году в газете "Северное побережье" она писала с тревогой, что все меньше учителей готовы увлечь детей народным танцем и хоровым пением.
После получения премии за вклад в культуру в 2017 году она заметила в интервью, что государственная политика недостаточно последовательно поддерживает эстонскую культуру: "Сделано слишком много уступок. С усилением позиций Центристской партии русский язык стал все громче. Все начали требовать, чтобы всем было одинаково удобно, но ценой этого стала размытость национального содержания".
Несмотря ни на что, Урве Кильк оставалась оптимистом. В обращении к участникам Вируского танцевального праздника в Йыхви она выражала надежду, что дух жителей Вирумаа останется сильным - и они продолжат петь на эстонском и танцевать эстонские танцы.
Память об Урве Кильк с теплотой сохранили ее ученики. Певица Иви Рауси-Хаавасалу писала в соцсетях: "Ты прожила жизнь, наполненную танцем. Даже в трудные моменты твои глаза смеялись. Ты была счастливым человеком, потому что занималась тем, что любила - народным танцем. Благодаря тебе танцевали почти все в нашей школе. Ты открыла во мне музыку - и это изменило мою жизнь. Я благодарна тебе от всего сердца".
Глава Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров, участница танцевального коллектива "Virvet", который долгие годы вела Урве Кильк, написала: "Мы бесконечно благодарны тебе за все эти годы, за твою доброту, твердость и душевную теплоту. Мы будем очень по тебе скучать. Легкого полета тебе к краю облаков".
Память об Урве Кильк будет жить в ее учениках и во всех, кто продолжит танцевать, говорить и думать по-эстонски.