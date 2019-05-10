В Йыхви матерью года объявят Айме Кунингас

Айме Кунингас - коренная йыхвиска, после учебы в Таллинне вернувшаяся в родной город и работавшая тут закройщицей женской одежды, а также преподавателем швейного дела в профессиональном училище.

Если надо, придет на помощь

Ее дети Пеэтер (44), Индрек (43) и Марью (38) - достойные люди, воспитывающие в общем восьмерых детей. Сама Айме активно действует в Йыхвиском объединении пенсионеров, а также организует досуг почтенных жителей волости: экскурсии, встречи, совместные посещения театра и концертов и пр. Уже много лет она танцует в танцевальной группе "Värten".

Кандидатуру Айме Кунингас выдвинул на звание матери года йыхвиский дневной центр пенсионеров "Pihlakodu". "Айме является опорой для своей 90-летней матери и энергичной бабушкой для восьмерых внуков", - говорится в характеристике.

Айме Кунингас сказала, что лучше всего ее, как мать, могли бы охарактеризовать ее дети, а сама она считает важным быть рядом в нужный момент, но не докучать.

- Одна вещь, которую я усвоила за свою жизнь, - никогда не надо лишний раз совать нос в жизнь своих детей. Не допытываюсь постоянно, что они делают, куда и с кем идут, сколько получают и куда тратят свои деньги. Но если я нужна, то всегда приду на помощь.

Айме Кунингас ценит также проводимое в обществе внуков время. "Я стараюсь объяснить своим детям, что им необходимо время, чтобы побыть также вдвоем, а я могу день-два побыть с внуками. Они как раз в таком приятном возрасте, когда бабушка их еще радует. Может, лет через десять им до бабушки и дела особо не будет".

В подарок - скульптура

Присудят звание матери года, а также вручат изготовленную художницей по стеклу Калли Сейн скульптуру "Плодовое дерево" и благодарственное письмо волостного старейшины 12 мая на начинающемся в полдень концерте в честь Дня матери в зале Йыхвиской ратуши, где выступят Оливер Куузик (тенор) и Пийа Паэмурру (рояль).

В предыдущие годы титула матери года Йыхвиской волости удостаивались Кайa Кaлдвеэ, Aнне Рахуоя, Лехте Кууземетс, Эне Сокман, Хели Вяхк, Кая Вахтер, Эрика Праве, Кюллике Шаповалов, Катрин Луур, Инга Трейер, Инна Горбунова и Хялис Роосте.