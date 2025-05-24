Skip to footer
Сб, 24.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи
Для подписчиков

Кохтла-Ярве отказался от поддержки центра в Паннъярве, для горожан парковка может подорожать

Алутагузеский центр оздоровительного спорта стал популярным местом проведения соревнований, особенно зимой, благодаря хорошей инфраструктуре и лучшим снежным условиям по сравнению с другими регионами. Прошлой зимой здесь впервые прошло крупнейшее лыжное мероприятие Эстонии - Тартуский марафон, который был перенесен сюда из-за плохих снежных условий в южной Эстонии. На снимке - детский забег Тартуского марафона.

Горсобрание Кохтла-Ярве приняло решение не оказывать поддержку Паннъярвескому центру оздоровительного спорта, более трети пользователей услуг которого составляют жители Кохтла-Ярве. Депутаты обосновали свое несогласие с поддержкой расположенного в Алутагузе центра тем, что эти деньги следует направить на развитие спортивных сооружений в своем городе. В результате этого решения центр может начать взимать более высокую плату за парковку с жителей Кохтла-Ярве.

В четверг, 22 мая, горсобрание Кохтла-Ярве 14 голосами против семи приняло решение не оказывать из городского бюджета финансовую поддержку деятельности Целевого учреждения "Pannjärve tervisespordikeskus". Несколько членов горсобрания высказали мнение, что вместо поддержки Паннъярвеского центра оздоровительного спорта предназначенные для него 25000 евро в год следует направить на поддержку (спортивного) учреждения, расположенного на территории города Кохтла-Ярве и действующего в городе. 

Паннъярвеский центр оздоровительного спорта

  • Целевое учреждение "Pannjärve tervisespordikeskus" предоставляет услуги по организации досуга в Алутагузеском центре оздоровительного спорта и организует уездные, республиканские и международные мероприятия и соревнования. Центр в основном используется местными жителями, школами, детскими садами и различными учреждениями. По статистике, 36% посетителей - жители Кохтла-Ярве.
  • Целевое учреждение управляет 30 километрами обслуживаемых беговых, пешеходных и лыжных трасс на собственных и арендованных у RMK землях, включая 2,4 км асфальтированной роликовой дорожки.
  • Освещено 8,4 км трасс.
  • Имеются крытый и открытый уличные спорткомплексы, новая многофункциональная спортивная площадка и песчаная площадка.
  • Имеется парковка на 600-700 автомобилей.
  • В спортивном центре также находится одна из лучших в Эстонии трасс для диск-гольфа.
Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх