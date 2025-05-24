Кохтла-Ярве отказался от поддержки центра в Паннъярве, для горожан парковка может подорожать

Горсобрание Кохтла-Ярве приняло решение не оказывать поддержку Паннъярвескому центру оздоровительного спорта, более трети пользователей услуг которого составляют жители Кохтла-Ярве. Депутаты обосновали свое несогласие с поддержкой расположенного в Алутагузе центра тем, что эти деньги следует направить на развитие спортивных сооружений в своем городе. В результате этого решения центр может начать взимать более высокую плату за парковку с жителей Кохтла-Ярве.
В четверг, 22 мая, горсобрание Кохтла-Ярве 14 голосами против семи приняло решение не оказывать из городского бюджета финансовую поддержку деятельности Целевого учреждения "Pannjärve tervisespordikeskus". Несколько членов горсобрания высказали мнение, что вместо поддержки Паннъярвеского центра оздоровительного спорта предназначенные для него 25000 евро в год следует направить на поддержку (спортивного) учреждения, расположенного на территории города Кохтла-Ярве и действующего в городе.