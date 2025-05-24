Кохтла-Ярве отказался от поддержки центра в Паннъярве, для горожан парковка может подорожать

Алутагузеский центр оздоровительного спорта стал популярным местом проведения соревнований, особенно зимой, благодаря хорошей инфраструктуре и лучшим снежным условиям по сравнению с другими регионами. Прошлой зимой здесь впервые прошло крупнейшее лыжное мероприятие Эстонии - Тартуский марафон, который был перенесен сюда из-за плохих снежных условий в южной Эстонии. На снимке - детский забег Тартуского марафона.

Горсобрание Кохтла-Ярве приняло решение не оказывать поддержку Паннъярвескому центру оздоровительного спорта, более трети пользователей услуг которого составляют жители Кохтла-Ярве. Депутаты обосновали свое несогласие с поддержкой расположенного в Алутагузе центра тем, что эти деньги следует направить на развитие спортивных сооружений в своем городе. В результате этого решения центр может начать взимать более высокую плату за парковку с жителей Кохтла-Ярве.