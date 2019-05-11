Что ужопотам думает о нас

Новости о нас распространяются со скоростью лесного пожара. В ином случае можно было бы ликовать - нас замечают, наша известность взлетает до небес, - но теперь эти новости якобы очень плохие. Республика - рассадник нацизма, только для белых, еще немного - и очередное государство-пария навроде Венгрии или Польши готово.