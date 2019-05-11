Вс, 19.05.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

Что ужопотам думает о нас

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Юри Пино, журналист.

ФОТО: ERR

Новости о нас распространяются со скоростью лесного пожара. В ином случае можно было бы ликовать - нас замечают, наша известность взлетает до небес, - но теперь эти новости якобы очень плохие. Республика - рассадник нацизма, только для белых, еще немного - и очередное государство-пария навроде Венгрии или Польши готово.

Раньше уже отмечалось, насколько прекрасны теории заговора и как грустно, что невозможно верить в них дольше пяти минут и уж подавно подчинить законам истории и математики. Примерно как нельзя верить в так называемую либеральную демократию - она, правда, попадает в разряд больных фантазий и не дотягивает даже до теории заговора.

Поэтому здорово бы развить еще одну.

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