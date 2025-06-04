Эрик Гамзеев: Центральная столичная политика не ощущает влияния решений на местную жизнь

Внедрение новых технологий и составление планов финансирования происходят большей частью не так быстро, как на презентационных слайдах конференций или в политических документах. Это не значит, что не нужно заниматься созданием новой и более чистой экономики. Однако не стоит забывать также о крестьянской мудрости, что для строительства нового колодца нужно запасти значительно больше времени, чем на засыпку старого. И не каждый раз удается также напасть на правильную жилу.

С учетом этого понятно также недоумение председателя правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманна, которое он выразил недавно в интервью, данном "Северному побережью". Он не понимает, почему в составляемую программу развития энергохозяйства хотят вписать конкретные даты, когда в Эстонии следует прекратить производство электроэнергии и масла из сланца. Его все равно регулирует рынок. Когда спрос на производимое из сланцевого масла судовое топливо исчезнет, закончится тогда и его производство, а также исчезнут связанные с ним рабочие места и налоговые доходы. Но зачем делать его уничтожение целью, для достижения которой доблестные чиновники начнут разрабатывать новые искусственные регуляции?

По мнению Асманна, программа развития энергохозяйства должна не запрещать что-то, а сосредоточиться на развитии и ответить на вопрос, каким образом Эстония намерена снабжать себя электроэнергией и теплоэнергией сейчас и в будущем по цене, которая позволит экономике расти и не будет отнимать все больше средств из кошелька частных потребителей.

Партия реформ и "Eesti 200" обещают в свежем коалиционном соглашении проанализировать региональные особенности восточной и юго-восточной Эстонии, классифицировать проблемы и выбрать решения в сотрудничестве с регионами. Неужели в предыдущие годы это не делалось и касающиеся этих регионов важные решения принимались лишь на основании внутреннего ощущения?