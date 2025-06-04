Эрик Гамзеев: Центральная столичная политика не ощущает влияния решений на местную жизнь

То, что в Эстонии дорогая электроэнергия, длящийся годами экономический спад и растущее региональное неравенство, во многом является также следствием того, что сбалансированная политика уступила декларативным черно-белым и зачастую далеким от жизни целям.
Так же как в годы оккупации в Эстонии мало заботились о влиянии промышленности на окружающую среду, так и при создании и стремлении к зеленой мечте обращали мало внимания на социально-экономические последствия этого, особенно вдали от столицы.
У живущих и действующих главным образом лишь в Таллинне чиновников и политиков, естественно, могло сложиться такое представление, будто автомобили больше не нужны. Из пункта А в пункт В можно бесплатно проехать на автобусе или трамвае, а также на электротакси или карго-велосипедах. Чтобы задушить желание приобретать личные автомобили, они ввели автоналог и повысили топливный акциз. Когда и этого не хватило, они урезали также деньги, расходуемые на строительство и обслуживание шоссейных дорог.
В результате этого страдают прежде всего проживающие за пределами Таллинна люди. У них нет остановки у самого дома, откуда каждые десять минут отправляется автобус. А из-за больших расстояний счета за такси съедали бы большую часть дохода, который и без того намного ниже, чем в столице.
Автоналог и закручивание денежного крана строительства дорог увеличивают и без того глубокую трещину между столицей и остальной Эстонией. Если дороги становятся плохими, то уменьшается и без того слабый интерес к развитию предпринимательства в уездах. Это, в свою очередь, выводит отсюда рабочие места и заставляет людей все чаще подумывать о переезде.
Негативные побочные влияния климатической политики последних лет тоже сильнее проявлялись в Эстонии за пределами столицы. В Ида-Вирумаа это привело к ликвидации тысяч рабочих мест на шахтах и электростанциях, а также на обслуживающих их предприятиях.
"Негативные побочные влияния климатической политики последних лет сильнее проявлялись в Эстонии за пределами столицы".Эрик Гамзеев, главный редактор
В Ляэне-Вирумаа из-за дорогой электроэнергии все сильнее сгущаются тучи над флагманом тамошней промышленности - заводе древесной массы "Estonian Cell".
Планы уменьшения выбросов углерода наряду с энергетикой также в транспорте и сельском хозяйстве создают новые проблемы прежде всего в сельских регионах.
Попытки компенсировать побочные влияния климатической политики предпринимались. Однако нужно отдавать себе отчет, что желаемые результаты не приходят в таком объеме и с такой скоростью, как полагают и говорят в своих торжественных речах политики.
Неправильно было бы, например, высмеивать фонд справедливого перехода, 340 миллионов евро которого предназначены для построения в Ида-Вирумаа новой экономики взамен сланцевой промышленности, задушенной политикой углеродных квот. При его поддержке рождаются несколько новых предприятий, которые должны бы разнообразить экономику региона.
Однако не стоит также переоценивать силу и влияние этого фонда. Построение новой экономики потребует больше времени, чем хотелось бы, и, к сожалению, осуществятся не все прекрасные планы. Поначалу создаваемые при поддержке фонда новые заводы, отели и прочие крупные объекты должны были быть готовы к концу августа следующего года. На сегодня ясно, что это удастся сделать лишь единицам, и срок надо увеличить на несколько лет.
Внедрение новых технологий и составление планов финансирования происходят большей частью не так быстро, как на презентационных слайдах конференций или в политических документах. Это не значит, что не нужно заниматься созданием новой и более чистой экономики. Однако не стоит забывать также о крестьянской мудрости, что для строительства нового колодца нужно запасти значительно больше времени, чем на засыпку старого. И не каждый раз удается также напасть на правильную жилу.
С учетом этого понятно также недоумение председателя правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманна, которое он выразил недавно в интервью, данном "Северному побережью". Он не понимает, почему в составляемую программу развития энергохозяйства хотят вписать конкретные даты, когда в Эстонии следует прекратить производство электроэнергии и масла из сланца. Его все равно регулирует рынок. Когда спрос на производимое из сланцевого масла судовое топливо исчезнет, закончится тогда и его производство, а также исчезнут связанные с ним рабочие места и налоговые доходы. Но зачем делать его уничтожение целью, для достижения которой доблестные чиновники начнут разрабатывать новые искусственные регуляции?
По мнению Асманна, программа развития энергохозяйства должна не запрещать что-то, а сосредоточиться на развитии и ответить на вопрос, каким образом Эстония намерена снабжать себя электроэнергией и теплоэнергией сейчас и в будущем по цене, которая позволит экономике расти и не будет отнимать все больше средств из кошелька частных потребителей.
Партия реформ и "Eesti 200" обещают в свежем коалиционном соглашении проанализировать региональные особенности восточной и юго-восточной Эстонии, классифицировать проблемы и выбрать решения в сотрудничестве с регионами. Неужели в предыдущие годы это не делалось и касающиеся этих регионов важные решения принимались лишь на основании внутреннего ощущения?
От такого анализа и классификации польза будет только тогда, когда не станут, как прежде, цепляться за далекие от жизни лозунги, а станут учитывать истинное влияние своих решений на местную жизнь.