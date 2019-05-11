Вс, 19.05.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

У мамы года вся семья - творческая

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Мама года Ольга Портнова считает, что главный секрет воспитания хороших детей - доверять им и уважать их выбор. А поводов гордиться своими сыновьями у нее много.

ФОТО: Частный архив

Почетный титул "Мама года - 2019" в Кохтла-Ярве присвоили Ольге Портновой - она работает в Ахтмеской школе искусств с 1997 года, начинала с преподавания фортепиано и сольфеджио, выросла до руководителя теоретического отделения. Кроме того, руководит хорами, которые с 2002 года участвуют в певческих праздниках. На отборочных турах в этом году все ее воспитанники заработали высокие баллы, и на юбилейный праздник в столицу она повезет около 160 своих подопечных. О том, как удается много успевать, о воспитании детей и прочих материнских заботах был наш разговор в канун красивого весеннего праздника - Дня матери.

- Победа в конкурсе стала неожиданностью?

- Конечно, ведь я была уверена, что в нашем городе много более достойных мам, которые могли бы быть отмеченными. Но выбрали меня. Признание всегда приятно, хотя до сих пор думаю, что ничего особенного не сделала.

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