У мамы года вся семья - творческая

Почетный титул "Мама года - 2019" в Кохтла-Ярве присвоили Ольге Портновой - она работает в Ахтмеской школе искусств с 1997 года, начинала с преподавания фортепиано и сольфеджио, выросла до руководителя теоретического отделения. Кроме того, руководит хорами, которые с 2002 года участвуют в певческих праздниках. На отборочных турах в этом году все ее воспитанники заработали высокие баллы, и на юбилейный праздник в столицу она повезет около 160 своих подопечных. О том, как удается много успевать, о воспитании детей и прочих материнских заботах был наш разговор в канун красивого весеннего праздника - Дня матери.