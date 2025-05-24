Неделю назад на Силламяэском морском променаде открылась артель ручного труда "Käsitöömeistrite Artell", где можно ознакомиться с различными видами ремесел и поучаствовать в мастер-классах, в том числе бесплатных. Энтузиасты также планируют устраивать чайные и музыкальные вечера и мини-фестивали. "Настоящее место силы, напитанное светлой и ясной энергией", - оценили инициативу творческих людей гости, которые уже побывали здесь в первые дни.

Во время создания морского променада в Силламяэ, открывшегося в 2020 году, город приобрел четыре павильона, инвестировав в их строительство более 100 тысяч евро. Хоть и не сразу, но арендаторы, предлагающие услуги питания, нашлись. Но в павильоне, расположенном в конце променада, около спортивной площадки, только нынешней весной затеплилась жизнь. Здесь создают пространство ремесел, которое будет действовать все теплое время года. Что же это такое?

Солнечным майским днем мы отправились на место. На пороге нас встретили колоритный молодой мужчина в кожаном фартуке и девушка - гончар Антон Левашов и его творческая коллега Алиса Морохова и выступили инициаторами создания артели ручного труда.

Комментарии