Неделю назад на Силламяэском морском променаде открылась артель ручного труда "Käsitöömeistrite Artell", где можно ознакомиться с различными видами ремесел и поучаствовать в мастер-классах, в том числе бесплатных. Энтузиасты также планируют устраивать чайные и музыкальные вечера и мини-фестивали. "Настоящее место силы, напитанное светлой и ясной энергией", - оценили инициативу творческих людей гости, которые уже побывали здесь в первые дни.

Во время создания морского променада в Силламяэ, открывшегося в 2020 году, город приобрел четыре павильона, инвестировав в их строительство более 100 тысяч евро. Хоть и не сразу, но арендаторы, предлагающие услуги питания, нашлись. Но в павильоне, расположенном в конце променада, около спортивной площадки, только нынешней весной затеплилась жизнь. Здесь создают пространство ремесел, которое будет действовать все теплое время года. Что же это такое?