В Ида-Вирумаа засучили рукава тысячи толочан

В Ида-Вирумаа зарегистрировали около 140 толок "Сделаем!", в которых приняли участие свыше 3600 человек.
Координатор толок "Сделаем!" в Ида-Вирумаа Криста Педак сказала, что убирали в основном территорию школы, детсада или квартирного товарищества, но в порядок приводили также автобусные остановки, кладбища и берега водоемов.
- Самыми оригинальными были толоки по поиску первоцветов, позволяющие всем желающим приобщиться к научным исследованиям. В Ида-Вирумаа таковых зарегистрировали 19, - отметила Педак.
К инициативе "Эстония ищет первоцветы!" участников толок пригласили присоединиться ученые Тартуского университета и Фонд природы Эстонии; акция продлится до конца мая.
В рамках всеэстонской акции по наблюдению за первоцветами соберут необходимые для научной работы данные по всей Эстонии за те несколько весенних недель, когда цветут первоцветы. В ходе толок находят места произрастания первоцветов, определяют типы цветков и вводят полученные в ходе наблюдений данные на веб-странице акции.
Инициатор проведения дня толок "Сделаем!" Тармо Тюйр отметил, что самым большим вызовом очередного дня толок стала непривычно холодная и переменчивая весенняя погода.
В рамках дня толок провели в общей сложности 2051 толоку, в которых поучаствовали как минимум 44000 человек, то есть 3,3 процента жителей Эстонии.
- День толок вновь засвидетельствовал добрую волю эстоноземельцев и крепкое здоровье нашего гражданского общества. В день толоки ощущается некая особенная сила, которая проявляется раз в год посредством активного вклада десятков тысяч человек. День толок объединяет певцов и танцоров, учителей и учеников, библиотекарей и водителей автобусов, банкиров и панков, молодежь и стариков. Работа во имя общей цели сплачивает.
Больше всего толок прошло в Харьюмаа и Таллинне, где рукава засучили более 14000 человек. В процентном отношении больше всего толочан было на Сааремаа - 3301 человек, то есть около 10 процентов населения уезда.
Нынче в День полезных дел по всей Эстонии больше всего организовали толок по благоустройству, деревенских толок, толок, связанных с юбилеем праздника песни и танца, а также толок по обустройству уличных библиотек.