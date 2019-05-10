В Ида-Вирумаа засучили рукава тысячи толочан

Координатор толок "Сделаем!" в Ида-Вирумаа Криста Педак сказала, что убирали в основном территорию школы, детсада или квартирного товарищества, но в порядок приводили также автобусные остановки, кладбища и берега водоемов.

- Самыми оригинальными были толоки по поиску первоцветов, позволяющие всем желающим приобщиться к научным исследованиям. В Ида-Вирумаа таковых зарегистрировали 19, - отметила Педак.

К инициативе "Эстония ищет первоцветы!" участников толок пригласили присоединиться ученые Тартуского университета и Фонд природы Эстонии; акция продлится до конца мая.

В рамках всеэстонской акции по наблюдению за первоцветами соберут необходимые для научной работы данные по всей Эстонии за те несколько весенних недель, когда цветут первоцветы. В ходе толок находят места произрастания первоцветов, определяют типы цветков и вводят полученные в ходе наблюдений данные на веб-странице акции.

Инициатор проведения дня толок "Сделаем!" Тармо Тюйр отметил, что самым большим вызовом очередного дня толок стала непривычно холодная и переменчивая весенняя погода.

В рамках дня толок провели в общей сложности 2051 толоку, в которых поучаствовали как минимум 44000 человек, то есть 3,3 процента жителей Эстонии.

- День толок вновь засвидетельствовал добрую волю эстоноземельцев и крепкое здоровье нашего гражданского общества. В день толоки ощущается некая особенная сила, которая проявляется раз в год посредством активного вклада десятков тысяч человек. День толок объединяет певцов и танцоров, учителей и учеников, библиотекарей и водителей автобусов, банкиров и панков, молодежь и стариков. Работа во имя общей цели сплачивает.

Больше всего толок прошло в Харьюмаа и Таллинне, где рукава засучили более 14000 человек. В процентном отношении больше всего толочан было на Сааремаа - 3301 человек, то есть около 10 процентов населения уезда.