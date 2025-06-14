Центр метания топоров заработал в Мяэтагузе

В Мяэтагузе при поддержке Фонда справедливого перехода открылся крупнейший в мире центр метания топоров, в котором, как рассказывает новостной портал Rus.ERR, прошел чемпионат Эстонии по этому виду спорта.
"Это крупнейший в мире стационарный комплекс для метания топоров, он абсолютно первоклассный, и результаты говорят сами за себя - эстонцы в числе лучших в мире, в тройке лучших", - сказал руководитель зала для метания топоров в Мяэтагузе Марек Пеэт.
Об этом увлекательном виде спорта и его энтузиасте из Мяэтагузе "Северное побережье" писало три года назад.
Реновация центра обошлась в 76 тысяч евро, из которых 61 тысяча поступила из Фонда справедливого перехода. Подробнее - в публикации на портале Rus.ERR.