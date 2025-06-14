Центр метания топоров заработал в Мяэтагузе

"Это крупнейший в мире стационарный комплекс для метания топоров, он абсолютно первоклассный, и результаты говорят сами за себя - эстонцы в числе лучших в мире, в тройке лучших", - сказал руководитель зала для метания топоров в Мяэтагузе Марек Пеэт.​

Об этом увлекательном виде спорта и его энтузиасте из Мяэтагузе "Северное побережье" писало три года назад.