Суд приостановил требование об уплате штрафа к Сынаялгам

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) наложил на ТОО "Eleon Green", которое вопреки требованиям департамента не остановило строительную деятельность в Айдуском ветропарке, штраф в размере 17000 евро, который предприятие должно было уплатить к 10 мая.

Девелопер ветропарка оспорил штраф, и суд в порядке первичной правовой защиты запретил совершение действий для взыскания штрафа. Если на постановление подадут жалобу или возражение, то административный суд должен вынести по итогам рассмотрения ходатайства жалобщика о применении первичной правовой защиты мотивированное постановление, в противном случае юридическая защита останется в силе до конца судебной тяжбы.

- Суд вынес решение спустя всего четыре часа после подачи жалобы - это беспримерная оперативность. Судьи не принимают такие решения легко, и из этого можно сделать вывод, что требование TTJA было полно противоречий и юридического брака, что отличало их деятельность с самого начала. В правовом государстве такое непропорциональное применение силы в отношении частного предприятия недопустимо, и на это нужно обратить внимание общественности, - сказал член правления "Eleon Green" Андрес Сынаялг.