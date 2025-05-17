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конкурс аннулирован В Нарва-Йыэсуу поступило только одно предложение по использованию народного бюджета

В Нарва-Йыэсуу по-прежнему ждут предложения, как израсходовать 30000 евро, предусмотренные для народного бюджета.
В Нарва-Йыэсуу по-прежнему ждут предложения, как израсходовать 30000 евро, предусмотренные для народного бюджета. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарва-Йыэсуу на конкурс по использованию средств народного бюджета поступило только одно предложение, поэтому горуправлению пришлось объявить новый конкурс идей.

Нарва-Йыэсууское горуправление сообщило, что поскольку в период подачи предложений в народный бюджет с 17 марта по 16 апреля поступило только одно предложение об использовании средств, то горуправление инициировало повторный период подачи предложений в народный бюджет и тем же распоряжением признало недействительным предыдущий период. Это значит, что процесс начнут с самого начала.

Предложения по использованию средств народного бюджета теперь можно подать с 7 мая по 5 июня, сделать это может каждый.

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Экономика
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