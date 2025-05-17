конкурс аннулирован В Нарва-Йыэсуу поступило только одно предложение по использованию народного бюджета

Нарва-Йыэсууское горуправление сообщило, что поскольку в период подачи предложений в народный бюджет с 17 марта по 16 апреля поступило только одно предложение об использовании средств, то горуправление инициировало повторный период подачи предложений в народный бюджет и тем же распоряжением признало недействительным предыдущий период. Это значит, что процесс начнут с самого начала.