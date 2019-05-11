Слухи о близких отношениях руководителей Йыхвиской волости подтвердились

Давние слухи о том, что бывший старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский и заместитель председателя волостного собрания Екатерина Васильева - нечто большее, чем просто "политически близкие люди", подтвердились.
Вышедшая в пятницу "Kroonika" написала о том, что брак членов Рийгикогу Сирет Котка-Репинский и Мартина Репинского, заключенный два года назад и уже некоторое время демонстрировавший признаки нестабильности, развалился. Мартин живет вместе с бывшей "Мисс бикини Нарва-Йыэсуу" Екатериной Васильевой, которая летом прошлого года стала заместителем председателя Йыхвиского волостного собрания.