Слухи о близких отношениях руководителей Йыхвиской волости подтвердились

Мартин Репинский танцует со своей супругой Сирет на прошлогоднем новогоднем балу в Йыхвиском концертном доме. На этом празднике присутствовала и Екатерина Васильева - тогда еще вместе с мужем. Наиболее внимательные из присутствовавших заметили, что пары держались друг от друга на приличной дистанции.

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