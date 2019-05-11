Вс, 19.05.2019
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Слухи о близких отношениях руководителей Йыхвиской волости подтвердились

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Мартин Репинский танцует со своей супругой Сирет на прошлогоднем новогоднем балу в Йыхвиском концертном доме. На этом празднике присутствовала и Екатерина Васильева - тогда еще вместе с мужем. Наиболее внимательные из присутствовавших заметили, что пары держались друг от друга на приличной дистанции.

ФОТО: Коллаж

Давние слухи о том, что бывший старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский и заместитель председателя волостного собрания Екатерина Васильева - нечто большее, чем просто "политически близкие люди", подтвердились.

Вышедшая в пятницу "Kroonika" написала о том, что брак членов Рийгикогу Сирет Котка-Репинский и Мартина Репинского, заключенный два года назад и уже некоторое время демонстрировавший признаки нестабильности, развалился. Мартин живет вместе с бывшей "Мисс бикини Нарва-Йыэсуу" Екатериной Васильевой, которая летом прошлого года стала заместителем председателя Йыхвиского волостного собрания.

Выехал из дома 

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