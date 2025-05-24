Шоссе Таллинн-Нарва в районе Синимяэ скоро отремонтируют и немного обезопасят

Как сообщила городская управа Нарва-Йыэсуу, работы выполнит компания "Tref" по заказу Департамента транспорта Эстонии. Срок - 5 сентября, но подрядчик планирует все закончить не позднее середины июля.

Во-первых, на приблизительно шестикилометровом отрезке шоссе Таллинн-Нарва в районе Синимяэ и Перьятси будет проведено восстановление покрытия методом "Remix". Это означает, как объяснил дорожный специалист из Нарва-Йыэсуу Владимир Вараксин, что верхний слой дорожного покрытия нагревается, в него добавляется новый материал - и укладывается заново. Это позволит устранить колеи на дороге.

Горячее восстановление дорожного покрытия запланировано на 9-13 июня.

Во-вторых, будет выполнена реконструкция двух перекрестков, где от главного шоссе отходят дороги по направлению к Синимяэ.

В-третьих, автобусные остановки "Perjatsi" и "Sinimäe" будут перестроены и немного перемещены.

Остановку "Perjatsi" на маршруте Нарва-Таллинн перенесут на 90 метров в сторону Силламяэ, а на маршруте Таллинн-Нарва - на 25 метров в ту же сторону. Остановку "Sinimäe" по направлению Нарва-Таллинн перенесут в сторону от главной дороги в закрытый карман, а по направлению Таллинн-Нарва - на 25 метров в сторону Нарвы.