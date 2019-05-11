ПЕРЕДОВИЦА: Частная жизнь политика и общественность

Предыдущий старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский на данный момент, бесспорно, обладает самым скандальным реноме среди волостных руководителей. Весь срок его пребывания на посту - немногим более девяти месяцев - характеризуют решения и поступки, которые вызывали довольно бурную реакцию и резонанс по всей стране.
Однако новость, касающаяся Мартина Репинского и краха его семейной жизни, на самом деле не стала неожиданностью для людей, разбирающихся в местной жизни и политике.
Признаки того, что у молодого женатого мужчины в Йыхви появилась новая пассия, многие заметили сразу, как только он возглавил волость. Именно в результате давления Репинского заместителем председателя волостного собрания стала совершенно неизвестная и не имеющая никаких очевидных заслуг Екатерина Васильева, в обществе которой волостного старейшину позднее достаточно часто видели на общественных мероприятиях.
Сам Репинский публично отрицал свои близкие отношения с зампредседателя волостного собрания, в то время как в волостном доме это уже было известно всем.
Конечно, кто-то может сказать, что это личная жизнь человека и она никого не касается. Но давайте вспомним, что Репинский сам на каждом шагу публично экспонировал свою частную жизнь в медиа и тем самым использовал образ своей счастливой семейной жизни для накопления политического капитала.
Пролить свет на отношения Репинского и Васильевой важно и потому, что первый был представителем исполнительной власти номер один, а вторая - представителем законодательной власти номер два. Что это влечет за собой, мы могли видеть, когда волостной старейшина начал пропагандировать идею о выделении 30000 евро на работу т.н. молодежного собрания, которое начала курировать Васильева, а точнее, ее НКО. Из-за поднявшегося возмущения план в последний момент приостановили.
И, в конце концов, ни одному политику неприкосновенность частной жизни не гарантируется по той простой причине, что их деятельность должна служить примером для людей, поскольку избиратели выбирают их, зная, что это лучшие представители нашего общества.