ПЕРЕДОВИЦА: Частная жизнь политика и общественность

Однако новость, касающаяся Мартина Репинского и краха его семейной жизни, на самом деле не стала неожиданностью для людей, разбирающихся в местной жизни и политике.

Признаки того, что у молодого женатого мужчины в Йыхви появилась новая пассия, многие заметили сразу, как только он возглавил волость. Именно в результате давления Репинского заместителем председателя волостного собрания стала совершенно неизвестная и не имеющая никаких очевидных заслуг Екатерина Васильева, в обществе которой волостного старейшину позднее достаточно часто видели на общественных мероприятиях.

Сам Репинский публично отрицал свои близкие отношения с зампредседателя волостного собрания, в то время как в волостном доме это уже было известно всем.

Конечно, кто-то может сказать, что это личная жизнь человека и она никого не касается. Но давайте вспомним, что Репинский сам на каждом шагу публично экспонировал свою частную жизнь в медиа и тем самым использовал образ своей счастливой семейной жизни для накопления политического капитала.

Пролить свет на отношения Репинского и Васильевой важно и потому, что первый был представителем исполнительной власти номер один, а вторая - представителем законодательной власти номер два. Что это влечет за собой, мы могли видеть, когда волостной старейшина начал пропагандировать идею о выделении 30000 евро на работу т.н. молодежного собрания, которое начала курировать Васильева, а точнее, ее НКО. Из-за поднявшегося возмущения план в последний момент приостановили.