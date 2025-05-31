ПЕРЕДОВИЦА Неужели план судоходной линии Силламяэ-Котка похоронен?

Конечно, приехать в Ида-Вирумаа можно и через Таллинн, но практика показывает, что подавляющее большинство этих туристов дальше столицы не заглядывают. А те немногие, кто сюда добирается, в основном, конечно, хвалят остальную Эстонию, в том числе Ида-Вирумаа, однако массового увлечениям остальной Эстонией это породить не в состоянии. Маркетинг за границей очень дорогой и приносит результаты с большой задержки, а иногда и не приносит, даже если, казалось бы, все было сделано правильно. Просто конкуренция между пунктами назначения за небольшое свободное время людей и за их желание совершить путешествие сурова и безжалостна.

В то же время при поддержке фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа появляются новые отели и создается несколько других туристических объектов. Поэтому, может быть, было бы разумно рассмотреть возможность восстановления судоходства между Котка и Силламяэ? Проведенное несколько лет назад исследование показало, что это потребовало бы от двух государств в общем поддержку в размере 6-7 миллионов евро в год. Если бы судоходная линия увеличила поток туристов, то это могло бы принести в виде налогов как государству, так и здешним самоуправлениям значительно большую сумму. Кроме того, появились бы новые рабочие места для здешних людей и усилилась бы конкурентоспособность местных туристических предприятий. Одно дело - построить эти объекты с помощью пособий, однако просуществуют одни недолго, если не будет достаточного количества регулярных посетителей, на деньги которых можно было бы прибыльно хозяйствовать в них.