Двенадцатый Йыхвиский балетный фестиваль стал историей

Стейнер считает, что замысел, вложенный постановщиком в "Анну Каренину", удался, и именно благодаря лаконичности средств. К примеру, по его мнению, очень удачно выбраны фоновые декорации - благодаря им удалось создать настроение на относительно пустой сцене. Стейнер отметил то, что первая половина спектакля сильно отличается от второй - если первая более классическая, то вторая половина более современная и неожиданная.

- ЙБФ замечателен и уникален уже потому, что в небольшом местечке взялись за организацию такого мероприятия. Залы заполнены, идет активная дискуссия - мне это очень нравится. Присутствие фестиваля в городе могло бы быть еще заметнее - на границе города, правда, есть плакаты, но город мог бы больше погружаться в атмосферу. Это событие гораздо значительнее, чем это, возможно, осознают на месте. Желаю фестивалю очень много сил и размаха.

Руководитель по обслуживанию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард сообщила, что она очень счастлива, что увидела на фестивале "Трамвай "Желание", и в той же мере счастлива, что не увидела "Анну Каренину".

- В последний раз я всплакнула на балете, когда смотрела в "Estonia" "Евгения Онегина", теперь растрогать до слез удалось "Трамваю "Желание" в Йыхвиском концертном доме. Я не поклонник линейного повествования в танце, особенно если речь идет о классическом балете, когда самозабвенно крутятся на одной ноге. В современном балете линейность терпима, а в случае интересной хореографии даже доставляет наслаждение. "Трамвай "Желание" его и доставил: интересная хореография и изумительная Алена Шкатула в главной роли. Но "Анну Каренину" я действительно не видела, и счастлива потому, что благодаря этому наткнулась в интернете на факт, что весной следующего года в Таллинне можно будет увидеть "Анну Каренину" в исполнении Балета Эйфмана. Я видела отрывки из этого балета на "YouTube", и увиденное привело меня в невероятный восторг. Многие балетные постановки после этого кажутся просто прогулкой по сцене, - поделилась впечатлениями Линнард.