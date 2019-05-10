Двенадцатый Йыхвиский балетный фестиваль стал историей

Основными магнитами двенадцатого Йыхвиского балетного фестиваля были "Анна Каренина" в исполнении "Balletto di Milano" и "Трамвай "Желание" в исполнении нашего национального балета. Хотя итальянцы и постановщик "Анны Карениной" Теэт Каск собрали аншлаг, публику, как выяснило "Северное побережье", сильнее взял за душу "Трамвай "Желание".
Недавно вернувшаяся из отпуска по уходу за ребенком директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм говорит, что на двенадцатом году проведения Йыхвиского балетного фестиваля (ЙБФ) она очень рада видеть, насколько важным стал фестиваль как для нынешних, так и для будущих звезд балета.
Молодые ветераны
По словам Тамм, балетные школы по всей Эстонии считаются с фестивалем и выступление на большой сцене и перед многочисленной публикой - крайне важный опыт для начинающего танцора.
- Вдобавок публика нашего фестиваля за годы сильно выросла. Сравнивают фестивали и исполнителей разных лет и договариваются о встречах во время фестиваля в Йыхви, в Ида-Вирумаа. Фестиваль не смог бы состояться без нашей теплой и сведущей публики, отзывчивых партнеров по сотрудничеству и спонсоров - им самая большая благодарность. Особенно эмоциональным в этом году был момент, когда одна из старших танцовщиц пярнуской балетной студии Керсти Адамсон после фестиваля подошла к нам вместе с руководителем, чтобы поблагодарить, и призналась, что она приезжала к нам выступать все эти двенадцать лет! Наш фестиваль мотивирует будущие таланты каждую неделю ходить в балетный зал. Балетная труппа из Милана, в свою очередь, заверила, что для них приезд в Йыхви по окончании турне по Европе - словно возвращение домой: здесь знакомая им теплая атмосфера, сюда здорово приезжать. Это заслуга команды Йыхвиского концертного дома, которая на сегодня способна обслуживать труппы разного профессионального уровня, - поведала Тамм "Северному побережью".
Сравнить несравнимое
Руководитель по связям с общественностью "Viru Keemia Grupp" Ирина Боенко считает, что для "VKG" Йыхвиский балетный фестиваль был весьма символичной и позитивной инициативой.
- По этой причине когда-то было решено принять участие в этом деле в качестве спонсора. ЙБФ можно смело назвать самым важным культурным событием уезда. За годы он превратился в хороший и примечательный бренд - не только в Эстонии, но и за границей. Проведение фестиваля в нашем регионе дает местным жителям хорошую возможность приобщиться к крупным событиям и спектаклям лучших театров.
Сама Боенко нынче побывала на всех представлениях. "Очень положительное впечатление произвел "Трамвай "Желание" - уровень и испытанные мною эмоции были суперхорошими, а отклик - самым сильным. Миланский театр я видела несколько раз. "Анна Каренина" была увлекательной, но "Трамвай "Желание" впечатлил сильнее".
Глава Ахтмеской больницы Георгий Белоцерковский успел посмотреть на нынешнем ЙБФ только один спектакль, и это была "Анна Каренина".
- Замечательно, что в Йыхви - я бы сказал, в нашей деревушке - есть такой фестиваль, достойный столицы. То, что подобные вещи добираются до нашего малонаселенного местечка, не может не нравиться. Спектакль мне очень понравился необычным и новым стилем постановки. В оформлении предметы использовали как символы, которые характеризовали атмосферу России тех времен. Особенно мне понравилась танцовщица, игравшая Каренину. Обсуждали в кругу знакомых, как интересно было изображено желание уйти из жизни. Или та сцена, где Анна бросается с чемоданом к людям и все от нее отворачиваются. Этим было очень точно передано то, что она не встречала у людей понимания своих чувств, - поделился мнением Белоцерковский.
"Чтобы фестиваль продолжался"
Руководителю по культуре Йыхвиской волости Анне Уттендорф больше всего понравился спектакль Национального балета Эстонии "Трамвай "Желание". Она считает, что на ее восприятие могло повлиять то, что в постановке был задействован оркестр, а сценография тщательно продумана.
- "Анна Каренина" была гораздо минималистичнее, больше походила на танцевальный спектакль. "Трамвай "Желание" был очень красивым, хоть и грустным. Публики на этот спектакль вместилось бы гораздо больше. В прошлом году на балете "Кратт" тоже не было аншлага. Здесь может играть роль то, что часть людей уже видели этот спектакль, а другие думают, что могут в другой раз съездить посмотреть его в Таллинн. И, возможно, кто-то, кому пришлось выбирать между двумя спектаклями из-за денег, выбрал миланский балет, потому что его во второй раз не увидишь. Также миланский балет уже видели в Йыхви раньше и поэтому знали, на что идут.
Показ мод, который Уттендорф тоже удалось посетить, был, по ее мнению, очень доброжелательным к потребителю: молодой человек может надеть все наряды, ничего чересчур экстравагантного не было.
- Хочется надеяться, что ЙБФ продолжится. Это настолько важный бренд, что его нужно беречь. Пожалуй, он представляет несколько эксклюзивный вид искусства, но для каждого вида искусства есть своя публика. И балет, наверное, товар более широкого потребления, чем, скажем, опера. Поскольку ЙБФ - традиционное мероприятие, то постоянно приходится находить новые нюансы, чтобы он снова выделялся. Новое всегда привлекает больше внимания, чем то, что существует уже долгие годы, - считает Уттендорф.
После спектакля "Анна Каренина" "Северному побережью" удалось встретиться в концертном доме с композитором Тимо Стейнером, который в последнее время активно сотрудничает с постановщиком спектакля Теэтом Каском. Вместе с Сандером Мёлдером они поставили балет "Керес", а 2 мая один из таллиннских перекрестков с наиболее оживленным движением пешеходов - перекресток Хобуяама - превратился в ателье танца и музыки, где на глазах у прохожих была разыграна история о том, как перекресток мог бы жить. Сейчас они работают над балетом "Золотой храм", который можно будет увидеть через год.
Балетный фестиваль "придает веса" Йыхви
"Анну Каренину" Стейнер раньше видел в Русском театре в Таллинне, но теперь, по его словам, ему выпала хорошая возможность посмотреть ее снова.
- Я специально для этого приехал в Йыхви. Из-за зала разница была очевидна. Этот спектакль очень хорошо вписывается в современный йыхвиский зал - сцена достаточно широкая и глубокая. Всегда хорошо, когда удается сыграть спектакль под живую музыку, это значительно увеличивает динамичность представления. Но я понимаю, что балет "Анна Каренина" намеренно сделан очень мобильным, чтобы с ним можно было ездить по свету - вместе с оркестром это было бы гораздо сложнее. Музыка Чайковского к этому балету была подобрана Теэтом Каском очень умело - возникают дополнительные ассоциации с тем, откуда взят тот или иной музыкальный отрывок.
Стейнер считает, что замысел, вложенный постановщиком в "Анну Каренину", удался, и именно благодаря лаконичности средств. К примеру, по его мнению, очень удачно выбраны фоновые декорации - благодаря им удалось создать настроение на относительно пустой сцене. Стейнер отметил то, что первая половина спектакля сильно отличается от второй - если первая более классическая, то вторая половина более современная и неожиданная.
- ЙБФ замечателен и уникален уже потому, что в небольшом местечке взялись за организацию такого мероприятия. Залы заполнены, идет активная дискуссия - мне это очень нравится. Присутствие фестиваля в городе могло бы быть еще заметнее - на границе города, правда, есть плакаты, но город мог бы больше погружаться в атмосферу. Это событие гораздо значительнее, чем это, возможно, осознают на месте. Желаю фестивалю очень много сил и размаха.
Руководитель по обслуживанию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард сообщила, что она очень счастлива, что увидела на фестивале "Трамвай "Желание", и в той же мере счастлива, что не увидела "Анну Каренину".
- В последний раз я всплакнула на балете, когда смотрела в "Estonia" "Евгения Онегина", теперь растрогать до слез удалось "Трамваю "Желание" в Йыхвиском концертном доме. Я не поклонник линейного повествования в танце, особенно если речь идет о классическом балете, когда самозабвенно крутятся на одной ноге. В современном балете линейность терпима, а в случае интересной хореографии даже доставляет наслаждение. "Трамвай "Желание" его и доставил: интересная хореография и изумительная Алена Шкатула в главной роли. Но "Анну Каренину" я действительно не видела, и счастлива потому, что благодаря этому наткнулась в интернете на факт, что весной следующего года в Таллинне можно будет увидеть "Анну Каренину" в исполнении Балета Эйфмана. Я видела отрывки из этого балета на "YouTube", и увиденное привело меня в невероятный восторг. Многие балетные постановки после этого кажутся просто прогулкой по сцене, - поделилась впечатлениями Линнард.
XII Йыхвиский балетный фестиваль
В нынешнем балетном фестивале приняли участие в общей сложности 370 исполнителей и руководителей, а на представлениях побывали в общем 2050 зрителей.
Самым популярным спектаклем была "Анна Каренина" - его посмотрели почти 700 человек.
В конкурсе рисунков, проведенном в рамках балетного фестиваля, приняли участие 12 школ, подготовивших 140 рисунков на тему балета. В детских проектах участвовали в общем 640 юных любителей балета, вдобавок 130 ребят побывали в мастерской рукоделия.