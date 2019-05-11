ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Ильмар Рааг

По поводу идущего то на подъем, то на спад сериала о выдвижении Нарвы в культурные столицы Европы выражалось мнение, будто независимо от того, будет он иметь счастливый конец или нет, Нарва все равно выиграет. Если посмотреть, насколько больше стали проявлять интереса к Нарве в остальной Эстонии - причем с точки зрения не только кризисов и угроз, но и культуры, - то уже сейчас чаша позитива перевешивает.