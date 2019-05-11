ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Ильмар Рааг

По поводу идущего то на подъем, то на спад сериала о выдвижении Нарвы в культурные столицы Европы выражалось мнение, будто независимо от того, будет он иметь счастливый конец или нет, Нарва все равно выиграет. Если посмотреть, насколько больше стали проявлять интереса к Нарве в остальной Эстонии - причем с точки зрения не только кризисов и угроз, но и культуры, - то уже сейчас чаша позитива перевешивает.
Новость нынешней недели, что Нарва не намерена добровольно сдаться Тарту в битве за титул культурной столицы и сумела заполучить во главу своих арт-войск такого разносторонне талантливого человека, как Ильмар Рааг, тут же вознесла надежды до небывалых высот.
Рааг - сааремаасец с нарвскими корнями, который учился в университетах как Франции, так и Америки, работал журналистом, преподавателем, директором ЭТВ, советником правительства республики по стратегической коммуникации, снял несколько выдающихся игровых фильмов, был с миссией Сил обороны в Африке. Такой багаж должен бы помочь Нарве подобно птице Феникс восстать из пепла в дуэли с Тарту. Между прочим, первый игровой фильм Ильмара Раага назывался "Убивающий Тарту".