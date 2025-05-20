ПЕРЕДОВИЦА Легкая атлетика становится для Йыхви хорошей историей

Состоявшийся в конце апреля в Йыхви концерт Томми Кэша, который только что занял третье место на "Евровидении", привел сюда крупнейшие эстонские СМИ. Концерты 9 мая в Нарве и за рекой, в Ивангороде, тоже вызвали большой интерес, но не из-за музыки, а прежде всего из-за политического противостояния и разницы в умонастроениях.

Однако уже заранее можно быть уверенным, что Йыхви привлечет к себе большое внимание 21 июня, когда на местном стадионе имени Хейно Липпа в различных легкоатлетических дисциплинах будут соревноваться чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр и даже обладатель мирового рекорда.

В предыдущие годы легкоатлетические вечера, организованные Мати Лиллиалликом, привлекли к Йыхви всеобщее внимание и сделали его своего рода столицей легкой атлетики. Йыхви удалось шаг за шагом развить это мероприятие и связать его с историей героя эстонского спорта Хейно Липпа. Стадион носит имя Липпа, а с понедельника возле стадиона установлена статуя легендарного спортсмена, которую по согласованию с инициаторами ее создания перевезли из Майдла.