Оружие в Ида-Вирумаа смолкло

Последние крупные сражения "Весеннего шторма", побывавшего в течение недели почти в каждом уголке Ида-Вирумаа, прошли в ближайших окрестностях Йыхви и в Сомпа.

Самый ожесточенный бой был в Тойла

У Вируского пехотного батальона, который на этих учениях в порядке исключения входит в состав 2-й пехотной бригады, в течение первых трех дней столкновений с врагом не было. Однако упущенное наверстали в четверг в сражении в Тойла.

- Борьба была стремительной и интенсивной. Можно даже сказать, сумбурной, - констатировал слушатель курсов офицеров запаса Томас Халлик. Тем не менее он был уверен в одном: все выпущенные пули попали в противника, а не в своих солдат.

Халлик сказал, что хотя за четыре дня столкнуться с врагами довелось всего раз, скучать солдатам не приходится. "На позициях у нас целый ряд разных задач, к тому же для солдата важно уделять время отдыху".

Вирускому батальону в ходе сражений в Тойла удалось одержать маленькую победу и отбить атаку противника - Скаутского батальона. Дальше двинулись на Йыхви - защита этого города так, чтобы противник в него не проник, была одной из крупнейших задач 1-й пехотной бригады.

В ходе учений по Ида-Вирумаа передвигалась различная тяжелая техника. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В составе Балтийского батальона 2-ю пехотную бригаду поддерживала в том числе механизированная пехотная рота 22-го Королевского полка вооруженных сил Канады.

Бронетанковое пехотное подразделение 22-го канадского Королевского полка прибыло на учения из Латвии, где рота базируется как часть международной боевой группы НАТО.

- Мы видели и местных жителей. Обычно они немного любопытны и приветливы. Как правило, принимают нас хорошо, - сказал командир канадской бронегруппы лейтенант Джейкоб Симард, по словам которого использование частных земель позволяет осуществлять маневры на большей территории и организовывать атаки на уровне бригады.

Учениями доволен

Общий командующий учениями генерал-майор Индрек Сирель в четверг признался, что очень доволен ходом учений и почти все запланированное воплотили в жизнь. "Все участники учений - солдаты-срочники, резервисты, кайтселийтчики, союзники - прилагают усилия во имя общей цели", - сказал Сирель.

По его словам, они очень благодарны всем резервистам, явившимся на учения, а также всем самоуправлениям и собственникам земли, предоставившим свои территории для маневров. "Без их помощи и поддержки провести учения не удастся", - добавил он.

ИНДРЕК СИРЕЛЬ: Мы должны оборонять свои поселки и города. И где еще нам это отрабатывать, как не в этих самых городах?

Ведение войны в городах и поселках - часть плана обороны Эстонии. "Мы должны оборонять свои поселки и города. И где еще нам это отрабатывать, как не в этих самых городах?" - констатировал Сирель.

После сражений, прошедших в пятницу утром, стянутые в Ида-Вирумаа техника и люди начали покидать уезд. Участвовавшие в учениях резервисты вернулись домой. Для проходящих срочную службу учебные занятия продолжатся на следующей неделе на центральном полигоне в Ляэне-Вирумаа, где начнутся боевые стрельбы.

Если в ходе учений солдаты-срочники использовали имитационные средства, то на боевых стрельбах возьмут в руки настоящие боеприпасы, а целиться будут в мишени.