Вс, 19.05.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

ОПРОС: Достаточно ли в нашем обществе уделяется внимания матерям?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В воскресенье мы отмечаем День матери.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юлле КАЯНДО: 

- Думаю, что достаточно. Государство дает материнскую зарплату. Большинство людей уважают матерей, в том числе и собственных. Мало таких, кто не обращает внимания и не помогает.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Прийт ТАММ:

- Считаю, что можно было бы и больше, потому что материнство - это самая красивая профессия.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Анна КУЛАКЕВИЧ: 

- Мне трудно ответить. Мне мои дети уделяют внимание, я своей маме стараюсь по мере возможности уделять внимание и помогать. Государство тоже не остается в стороне - компенсации по рождению ребенка выплачивают, материнскую зарплату получаем. Пособия растут. Было бы больше - лучше, но есть такие страны, где вообще матерей не поддерживают.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей МАННИНЕН:

- Мне трудно говорить, я об этом не задумывался никогда. Скажу только о себе - мы с мамой живем раздельно, но почти каждый день общаемся, звоню ей очень часто.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Надежда ПЕСТРИКОВА:

- Могли бы и побольше. Особенно государство - женщинам необходимо иметь больше свободного времени, чтобы они могли детям уделить больше внимания. Это важно, потому что когда не хватает времени, мама нервничает, детям недостает заботы и любви... Семья - основа государства, а мать - основа ячейки общества. Если хватает времени, дети растут в любви и внимании, будут радовать, потом и свою любовь отдадут. Все взаимосвязано.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ