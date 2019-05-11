ОПРОС: Достаточно ли в нашем обществе уделяется внимания матерям?

В воскресенье мы отмечаем День матери.
Юлле КАЯНДО:
- Думаю, что достаточно. Государство дает материнскую зарплату. Большинство людей уважают матерей, в том числе и собственных. Мало таких, кто не обращает внимания и не помогает.
Прийт ТАММ:
- Считаю, что можно было бы и больше, потому что материнство - это самая красивая профессия.
Анна КУЛАКЕВИЧ:
- Мне трудно ответить. Мне мои дети уделяют внимание, я своей маме стараюсь по мере возможности уделять внимание и помогать. Государство тоже не остается в стороне - компенсации по рождению ребенка выплачивают, материнскую зарплату получаем. Пособия растут. Было бы больше - лучше, но есть такие страны, где вообще матерей не поддерживают.
Сергей МАННИНЕН:
- Мне трудно говорить, я об этом не задумывался никогда. Скажу только о себе - мы с мамой живем раздельно, но почти каждый день общаемся, звоню ей очень часто.
Надежда ПЕСТРИКОВА:
- Могли бы и побольше. Особенно государство - женщинам необходимо иметь больше свободного времени, чтобы они могли детям уделить больше внимания. Это важно, потому что когда не хватает времени, мама нервничает, детям недостает заботы и любви... Семья - основа государства, а мать - основа ячейки общества. Если хватает времени, дети растут в любви и внимании, будут радовать, потом и свою любовь отдадут. Все взаимосвязано.