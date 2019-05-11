ОПРОС: Достаточно ли в нашем обществе уделяется внимания матерям?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юлле КАЯНДО:

- Думаю, что достаточно. Государство дает материнскую зарплату. Большинство людей уважают матерей, в том числе и собственных. Мало таких, кто не обращает внимания и не помогает.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Прийт ТАММ:

- Считаю, что можно было бы и больше, потому что материнство - это самая красивая профессия.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Анна КУЛАКЕВИЧ:

- Мне трудно ответить. Мне мои дети уделяют внимание, я своей маме стараюсь по мере возможности уделять внимание и помогать. Государство тоже не остается в стороне - компенсации по рождению ребенка выплачивают, материнскую зарплату получаем. Пособия растут. Было бы больше - лучше, но есть такие страны, где вообще матерей не поддерживают.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сергей МАННИНЕН:

- Мне трудно говорить, я об этом не задумывался никогда. Скажу только о себе - мы с мамой живем раздельно, но почти каждый день общаемся, звоню ей очень часто.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Надежда ПЕСТРИКОВА: