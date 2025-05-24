ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Пеэтер Эрнитс

Однако меньше говорилось о том, почему же образовался такой излишек саженцев. Государство при управления своими лесами оказывается под все большим давлением со стороны зеленых активистов, поэтому объемы вырубки уменьшаются. О том, что вместе с вырубками параллельно происходит посадка нового леса, зеленые популисты особо говорить не любят. Вот и остаются лишние саженцы. На самом деле разумное лесохозяйствование не является какой-то хищнической вырубкой, каким часто пытаются его представить. Созревший лес и нужно вырубать и сажать вместо него новый, а не позволять ценному материалу просто гнить в лесу. Может быть, после этого случая о лесохозяйствовании станут больше говорить на языке разума, а не эмоций.