ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Пеэтер Эрнитс

В прошлую субботу утром член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс разместил в социальных сетях видеопост, в котором сообщал, что RMK распорядился уничтожить десятки тысяч саженцев ели, растущих в Алликуском питомнике вблизи Ийзаку, поскольку в государственном лесу места для них нет.
После этого эстонская общественность забурлила. Подумать только, государственная фирма хочет уничтожить результаты огромного человеческого труда, вместо того чтобы с пользой использовать саженцы!
Скандал разгорелся настолько, что RMK вынужден был сделать разворот на 180° и сообщить, что люди могут приезжать и бесплатно забирать отбракованные саженцы. А хорошие саженцы обещают продавать по разумной цене.
Однако меньше говорилось о том, почему же образовался такой излишек саженцев. Государство при управления своими лесами оказывается под все большим давлением со стороны зеленых активистов, поэтому объемы вырубки уменьшаются. О том, что вместе с вырубками параллельно происходит посадка нового леса, зеленые популисты особо говорить не любят. Вот и остаются лишние саженцы. На самом деле разумное лесохозяйствование не является какой-то хищнической вырубкой, каким часто пытаются его представить. Созревший лес и нужно вырубать и сажать вместо него новый, а не позволять ценному материалу просто гнить в лесу. Может быть, после этого случая о лесохозяйствовании станут больше говорить на языке разума, а не эмоций.