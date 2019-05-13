Ностальгическая поездка по авинурмеской музейной железной дороге удлинится до километра

Восстановление исторической железной дороги началось в Авинурме в 2001 году, когда построили ее первые 113 метров. Затем участок увеличили до 178 метров. И вот уже третью неделю идут строительные работы, чтобы на поезде можно было проехать целый километр. "Восстановление началось, когда Авинурме был еще частью Ида-Вирумаа. Самые большие труды и боль достались Ида-Вирумаа, а почивать на лаврах сможет Йыгевамаа", - отмечает Энно Страусс.