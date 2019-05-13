Ностальгическая поездка по авинурмеской музейной железной дороге удлинится до километра

"Это стройка века. Я железно уверен, что в этом веке в Эстонии никто больше не будет строить узкоколейную железную дорогу", - уверен член Авийыэского общества Энно Страусс, один из руководителей восстановления авинурмеской узкоколейки.
Восстановление исторической железной дороги началось в Авинурме в 2001 году, когда построили ее первые 113 метров. Затем участок увеличили до 178 метров. И вот уже третью неделю идут строительные работы, чтобы на поезде можно было проехать целый километр. "Восстановление началось, когда Авинурме был еще частью Ида-Вирумаа. Самые большие труды и боль достались Ида-Вирумаа, а почивать на лаврах сможет Йыгевамаа", - отмечает Энно Страусс.