Вс, 19.05.2019
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Ностальгическая поездка по авинурмеской музейной железной дороге удлинится до километра

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Если современное железнодорожное строительство опирается во многом на техническую мощь, то при строительстве узкоколейной железной дороги применяется много ручного труда.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Это стройка века. Я железно уверен, что в этом веке в Эстонии никто больше не будет строить узкоколейную железную дорогу", - уверен член Авийыэского общества Энно Страусс, один из руководителей восстановления авинурмеской узкоколейки.

Восстановление исторической железной дороги началось в Авинурме в 2001 году, когда построили ее первые 113 метров. Затем участок увеличили до 178 метров. И вот уже третью неделю идут строительные работы, чтобы на поезде можно было проехать целый километр. "Восстановление началось, когда Авинурме был еще частью Ида-Вирумаа. Самые большие труды и боль достались Ида-Вирумаа, а почивать на лаврах сможет Йыгевамаа", - отмечает Энно Страусс.

Строителя железной дороги "Go Track" нашли в самом центре Эстонии - в Тюри, где в свое время тоже имелась узкоколейка.

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